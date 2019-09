Windows 10 dominuje na świecie

Microsoft może mieć powody do otwierania szampanów - najnowszy raport Net Applications pokazuje, że ma ponad 50% rynku.

Windows 10 zanotował olbrzymi skok popularności. W lipcu zyskał 3,1% i na początku sierpnia jego udział w rynku wynosił 31,8%, a na początku września jest to już 50,9%. Jedną z przyczyn tego kolosalnego wręcz skoku może być coraz bliższy koniec wsparcia dla Windows 7 i stopniowe przechodzenie użytkowników na "dziesiątkę". A sama "siódemka" to 30,34%, czyli co trzeci komputer na świecie. Miesiąc temu było to 31,8%, a więc spadek jest nieduży. Warto zwrócić uwagę na fakt, że wg analityków wynik 30% Windows 7 miał zaliczyć dopiero w styczniu 2020 roku. Oba te systemy to łącznie ponad 81% globalnego rynku, trudno się zatem dziwić, że pozostałe udziały są znacznie mniejsze.

Na miejsce "na podium" załapał się Mac OS X 10.14 z wynikiem 5,95%. Nie jest to wysoki wynik, ponieważ w stosunku do ubiegłego miesiąca oznacza spadek o ponad 3%. Windows 8.1 to czwarta pozycja i wynik 4,2 %, co oznacza spadek o 0,6%. Kolejne miejsca zajmują systemy mające poniżej 2% rynku, a są to kolejno: Mac OS X 10.13 (1,72%), Windows XP (1,57%) oraz Linux (1,26%). Windows 8 plasuje się na szarym końcu, z wynikiem zaledwie 0,63%. W kolejnych miesiącach trudno spodziewać się jakiś większych zmian - zapewne Windows 10 będzie się umacniać na swojej pozycji lidera.