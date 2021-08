Windows 10 domyślnie zablokuje aplikacje - sprawdź które

Firma Microsoft zdecydowała się domyślnie blokować niektóre programy za pomocą Windows Defender. Podpowiadamy jak wyłączyć tę funkcję.

Windows Defender to program zaprojektowany przez firmę Microsoft na potrzeby podstawowej ochrony urządzeń przed złośliwym oprogramowaniem. W jednej z aktualizacji, która wprowadziła system w wersji 2004, przedstawiciele firmy zdecydowali się dodać nowe opcjonalne ustawienie, które znacząco ułatwiało blokowanie potencjalnie niepożądanych aplikacji (PUA). To włąśnie ta funkcja niedługo z opcjonalnej przekształci się w domyślną.

fot. Joshua Hoehne

Programy typu PUA nie są oczywiście bezpośrednio złośliwe. W większości przypadków trafiają na nasze urządzenia w pakiecie z inną aplikacją pobraną przez użytkownika. Firma Microsoft wyróżnia jako takowe: Adware, Torrent, oprogramowania marketingowe i służące do kopania kryptowalut oraz aplikacje o słabej reputacji. I to właśnie one od niedawna blokowane są domyślnie.

„Od początku sierpnia 2021 r. zaczniemy domyślnie ją włączać (blokowanie potencjalnie niepożądanych aplikacji), aby ułatwić Ci utrzymanie najlepszych wydajności systemów” – podała firma, tutaj.

Wprowadzenie tego typu funkcji jest świetną decyzją, która pozwala chronić użytkowników. Głównie chodzi o tych, którzy niekoniecznie są zaznajomieni z tym jak pobierać bezpiecznie i jak regularnie czyścić system z niechcianych aplikacji. Ponadto, Ci, którzy nie chcą mieć tej opcji domyślnie włączonej mogą odetchnąć - firma Microsoft pozwoli im wyłączyć tę funkcję w Ustawieniach. Oto jak to zrobić:

Otwórz Ustawienia Wybierz Aktualizacja i zabezpieczenia Wybierz zakładkę Zabezpieczenia Windows Kliknij Sterowanie aplikacjami i przeglądarką Poszukaj nagłówka Ochrona oparta na reputacji Kliknij Ustawienia ochrony opartej na reputacji Znajdź nagłówek Blokowanie potencjalnie niechcianych aplikacji Przesuń pasek na Wyłączone

