Windows 10: dwa nowe buildy gotowe do pobrania, mamy listę zmian

Microsoft zaczął rozprowadzać nowe buildy Windows 10, powiązane z pakietami poprawek w ramach Patch Tuesday. KB4598242 oraz KB4598229 skupiają się na bezpieczeństwie oraz likwidacji bugów.

Windows 10 KB4598242 to aktualizacja dla osób, które wciąż korzystają z edycji 20H2 oraz 2004. W pierwszym przypadku zaktualizuje ona system do wersji Windows 10 Build 19042.746, w drugim będzie to 19041.746. Jeśli korzystasz z edycji Windows 10 wersja 1909, aktualizacja zmieni ją w Windows 10 Build 18363.1316. Niezależnie od wersji systemu, mamy taką samą listę zmian i poprawek. Aktualizację można pobrać poprzez Windows Update lub korzystając z instalatorów offline, znajdujących się na stronie Windows Catalog. Lista zmian prezentuje się następująco:

likwidacja problemów z bezpieczeństwem przy używaniu sprzętu zewnętrznego (gamepady, klawiatura, myszki, kamerki, drukarki)

likwidacja problemów z bezpieczeństwem w trakcie wirtualizacji i obsługi jądra

ochrona przeciwko wykorzystaniu podatności w Printer Remote Procedure Call (RPC)

Ponadto w pakiecie znalazły się poprawki bezpieczeństwa związanymi z serwerami intranetu korzystającymi z HTTPS. To jednak aplikowane jest wyłącznie użytkownikom biznesowym.

Źródło: Windows Latest

Zdjęcie: Kampus Production/Pexels