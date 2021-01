Windows 10 - dziwny bug powoduje przerwanie działania przy używaniu Chrome

Jeśli używasz Chrome na Windows 10 i niespodziewanie zobaczysz ekran śmierci, oznacza to, że jesteś ofiarą dość dziwnego buga, który został właśnie wykryty. Jak sobie z tym poradzić?

Windows 10 znany jest z tego, że - niestety - często pojawiają się w nim bugi i problemy, uniemożliwiające swobodne użytkowanie systemu. Najnowszy został wykryty przez specjalistę od bezpieczeństwa, Jonasa Lykkegaard. Na szczęście nie będzie to powszechny problem, ponieważ do zaistnienia wymaga użycia pewnej ścieżki w przeglądarce Chrome. Lykkegaard dał o nim znać Microsoftowi miesiąc temu, jednak producent nie śpieszy się ze stworzeniem łatki do niego.

A co się właściwie dzieje? Jeśli Chrome używa ścieżki \\.\globalroot\device\condrv\kernelconnect, system się "wysypuje" i pojawia "ekran śmierci". Testy wykazały, że problem pojawia się we wszystkich edycjach systemu Windows, zaczynając od 1709, a kończąc na 20H2. Samo przerwanie działania systemu nie jest jeszcze groźne - gorzej, że dzieje się to przez podatność, którą - zdaniem badacza - można łatwo wykorzystać do zaatakowania maszyny i przejęcia nad nią kontroli, atakujący może także zyskać dostęp do sieci wewnętrznej.

Źródło: BleepingComputer