Windows 10 i 10X - czego spodziewać się w kolejnych dużych aktualizacjach?

Pomimo pandemii koronawirusa, Microsoft nie zmienił swoich planów związanych z dużymi aktualizacjami Windows 10 dwa razy do roku. Jak zmienią system kolejne?

Dwie kolejne duże aktualizacje Windows 10 mają nazwy kodowe 20H1 oraz 20H2. Producent zapowiada, że będą one pełne nowych funkcji, a zwłaszcza ta pierwsza, przewidziana na maj. Jesienna będzie raczej skupiać się na poprawkach i ulepszeniach już istniejących rozwiązań oraz narzędzi. Microsoft pracuje również nad nową edycją Windows 10X. Co wiemy o nadchodzących zmianach?

Windows 10 20H1 - aktualizacja "Maj 2020"

Aktualizacja ma być całkowicie stabilna i działać bez problemów (ale to okaże się w praktyce). Istniejące elementy zostaną wzbogacone o nowe opcje. Na przykład resetowanie Windows 10 do ustawień fabrycznych zaoferuje znacznie więcej możliwości. Tak samo ma się stać w przypadku m.in. WSL 2 czy używaniu systemu w trybie tableta. W Menadżerze Zadań pojawią się dwie nowe funkcje, zmieni wygląd wielu systemowych ikonek, a strona aktualizacji systemu w Ustawieniach będzie przebudowana i zmieniona.

Z nowości niewidocznych na pierwszy rzut oka, ale mających duży wpływ na szybkość i wydajność pracy systemu, Microsoft obiecuje znaczną poprawę kompatybilności sterowników oraz zoptymalizowane zużywanie zasobów procesora oraz dysku.

Windows 10 20H2

Po aktualizacji majowej pojawi się jesienna, aczkolwiek nie wiadomo dokładnie, na jaki miesiąc została zaplanowana. Wprowadzi nowy algorytm systemowej wyszukiwarki, indeksujący dane w czasie, gdy aktywnie nie korzysta się z komputera. Mają zostać zaimplementowane pewne modyfikacje do interfejsu użytkownika, w tym nowy panel regulacji głośności. Możemy spodziewać się także odświeżonego Panelu Sterowania i narzędzia do zarządzania dyskami twardymi.

Kolejne informacje na temat aktualizacji powinny pojawić się w miarę zbliżania do terminu jej udostępnienia.

Windows 10X szykowany jest dla dwuekranowego Surface Neo, który pojawi się później w tym roku. W chwili obecnej trwają aktywne testy systemu, który będzie można - za pośrednictwem narzędzi firm trzecich - uruchamiać także na klasycznych urządzeniach, zarówno mobilnych, jak i desktopach. Ostatnia wersja preview Windows 10 dla uczestników programu Windows Insider zawiera już odniesienia do 10X w Panelu Sterowania, a więc być może Microsoft rozważa podpięcie go do normalnego systemu.

