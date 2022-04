Windows 10 i 11 mają problem - winna kwietniowa aktulizacja

Oba systemy mają tę samą przypadłość, ale to nie dziwi - wszak Windows 11 zbudowano na bazie Windows 10. A co się właściwie dzieje?

Problemy pojawiły się po tym, gdy Microsoft wypuścił kwietniowe aktualizacje. Były to KB5012592 dla Windows 11 oraz KB5012599 dla Windows 10. Jak i wszystkie inne, także i te miały poprawiać dotychczas wypatrzone błędy oraz usprawniać niektóre funkcje. Niestety, jak to aż za często bywa, okazały się źródłem nowych problemów. Na szczęście nie występują one u wszystkich użytkowników, jeśli jednak w Twoim systemie pojawią się dziwne zachowania - to może być to.

A jakie to zachowania? Przede wszystkim związane są z samym mechanizmem Windows Update oraz wprowadzaniem zmian. Jak jednak przypomina Microsoft, na czas aktualizacji należy zapewnić urządzeniu dwie godziny ciągłego połączenia z internetem oraz - co ciekawe - sześć godzin stabilnego połączenia po wprowadzeniu poprawek. Jeśli zatem nie dajesz rady zaktualizować systemu, spróbuj zrestarować maszynę, trzymając wciśnięty klawisz Shift podczas wyłączania systemu. Spowoduje to kompletny reset, czyli wymusi zamknięcie wszystkich mechanizmów z aktualizacjami w tle włącznie. Inne problemy, jakie mogą pojawić się przez feralną aktualizację, to m.in. brak możliwości uruchomienia aplikacji (błąd 0xc0000022) oraz dziwne zachowanie kursora - potrafi niespodziewanie zniknąć.

Co robić, jeśli ma się któryś z wymienionych problemów? Cóż, najlepiej odinstalować ostatnią aktualizację i czekać, dopóki nie wyjdzie solidna poprawka.

