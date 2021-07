Windows 10 - jak najszybciej zainstaluj tę awaryjną aktualizację

Firma Microsoft wydała aktualizację KB5004945 w celu usunięcia nowej luki typu zero-day w systemie Windows o nazwie PrintNightmare. Według raportów jest ona aktywnie wykorzystywana przez hakerów.

Spis treści

KB5004945 to nowa obowiązkowa aktualizacja zabezpieczeń kierowana do systemu Windows 10 w wersji 2004, 20H1 oraz 21H1. Poprawka instalowana jest automatycznie. Co ciekawe, użytkownicy korzystający ze starszych wersji również mogą odetchnąć spokojnie, bo i dla nich firma Microsoft przygotowała osobną kompilację, która usunie problem.

O co chodzi z PrintNightmare?

Tak jak już wspominaliśmy, aktualizacja KB5004945 ma za zadanie usunąć lukę typu zero-day z systemu Windows 10. Mówiąc krótko, jest to furtka w zabezpieczeniach, która została wykryta przez hakerów. Może zostać wykorzystana na wielorakie sposoby - począwszy od kradzieży danych, skończywszy na instalowaniu złośliwego oprogramowania. Tym razem luka została wychwycona przez przedstawicieli firmy Microsoft i nadano jej nazwę PrintNightmare. Jak sama nazwa wskazuje PrintNightmare związana jest z drukowaniem. Luka została odnaleziona w usłudze odpowiedzialnej za zarządzanie wszystkimi zadaniami drukowania. Funkcja ta jest domyślnie włączona na wszystkich urządzeniami z systemem Windows, w tym w wersji Home oraz Pro, więc hakerzy mogą uzyskać dostęp do znacznej większości urządzeń. W związku z tym firma Microsoft zaleca jak najszybsze zainstalowanie awaryjnej poprawki.

Aktualizacja została wydana poza pasmem w celu rozwiązania problemu wykorzystania zdalnego wykonywania kodu w usłudze buforu wydruku systemu Windows. Zalecamy jak najszybszą aktualizację urządzenia - podała firma w oświadczeniu.

Lista aktualizacji wydanych w związku z PrintNightmare

Wersja 21H1, 20H1, 2004 – KB5004945

Wersja 1909 – KB5004946.

Wersja 1809 i Windows Server 2019 – KB5004947.

Wersja 1803 – KB5004949.

Wersja 1507 – KB5004950.

Windows 8.1 i Windows Server 2012 – KB5004954 i KB5004958 (tylko zabezpieczenia).

Windows 7 z dodatku SP1 i Windows Server 2008 R2 z sp1 — KB5004953 i KB5004951 (tylko zabezpieczenia)

Windows Server 2008 SP2 — KB5004955 i KB5004959 (tylko zabezpieczenia).

Jak zainstalować aktualizację?

W wyszukiwarce systemu wpisz "Ustawienia" Wybierz "Aktualizacja i zabezpieczenia" Wybierz zakładkę "Windows Update" Kliknij "Sprawdź aktualizację" Kliknij "Zainstaluj teraz" Zresetuj komputer

Opcjonalnie można skorzystać z bezpośredniego łącza pobierania: 64- bit i 32-bit (x86). Jeżeli aktualizacja nie jest jeszcze dostępna na Waszych urządzeniach do pobrania, to prawdopodobnie zostanie dostarczona w najbliższych dniach.

