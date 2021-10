Windows 10 - jest już łatka likwidująca wycieki pamięci. I nie tylko

Przeznaczona jest dla edycji Windows 10 21H2, 20H2 oraz 2004. Jej zadanie to naprawa trzech problemów.

Jeśli zauważasz, że system Windows 10 nie działa tak, jak powinien, może być to przyczyna wycieku pamięci. Łatka o nazwie KB5006738 ma naprawić ten problem i przywrócić maszynie pełną sprawność. Łatkę można pobrać poprzez Windows Update lub ręcznie, z Microsoft Catalog. Oprócz wycieku pamięci likwiduje także dwa inne bugi, oznaczone jako "krytyczne". Pierwszy związany jest z mechanizmami wideo. W niektórych przypadkach napisy przy multimediach nie są one wyświetlane prawidłowo, co może być irytujące podczas oglądania filmów. Po instalacji łatki sytuacja taka nie powinna się powtórzyć.

Drugi krytyczny problem raczej użytkowników z Polski nie zainteresuje, ponieważ jest związany z wprowadzaniem znaków w trybie Kana - czyli japońskich piktogramów. Główna zaleta poprawki KB5006738 to optymalizacja obsługi pamięci i dlatego warto polecić jej instalację każdemu użytkownikowi Windows 10. Nie wiemy jednak, czy wycieki pamięci dotyczą także Windows 11.

Zobacz również:

Źródło: Windows Latest