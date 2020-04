Windows 10 - kolejne aktualizacje likwidujące kolejne bugi

Staje się powoli regułą, że Microsoft wypuszcza aktualizacje, w których zamieszcza poprawki przegapione - lub wywołane - przez poprzednie. Co przynosi wypuszczona wczorajszej nocy?

Microsoft wypuścił tydzień temu aktualizację zbiorczą KB4549951. Jak podano w opisie, wprowadza ona liczne poprawki związane z bezpieczeństwem użytkowania Windows 10 oraz likwiduje krytyczne bugi w systemie oraz przeglądarkach Microsoft Edge i Internet Explorer. Dostępna już do pobrania kolejna, o numerze KB4550945, przeznaczona jest dla posiadaczy systemów w wersji 1909 i 1903. Osoby korzystające z 1809, 1803 oraz 1607 również ją otrzymają, ale dla nich będzie nazywać się (odpowiednio): KB4550969, KB4550944 i KB4550947. Choć jest ona opcjonalna, zalecamy jej jak najszybszą instalację, do czego oczywiście wystarczy wejść w Ustawieniach do działu Aktualizacja i zabezpieczenia, a następnie wybrać Windows Update.

A dlaczego zalecamy? jak podaje Microsoft, liwkidują one kilka większych i mniejszym luk. Wśród tych większych znajduje się odpowiedzialny za blokowanie uruchomienia niektórych aplikacji po przejściu na nową wersję Windows 1. Bardziej poważny błąd, likwidowany przez aktualizację, wywołuje wadliwe działanie mechanizmu... Windows Updates i sprawia, że nie znajduje on pojawiających się aktualizacji. Kolejny warty uwagi związany jest z prawidłowym drukowaniem stron. Za pomniejsze uznane zostały m.in. bugi pokazujące się podczas korzystania z połączenia VPN oraz korzystania z wirtualnej klawiatury.