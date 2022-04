Windows 10 - łatka KB5011831 likwiduje kilka poważnych podatności

Poprawka ma za zadanie usprawnić działanie systemu. A co konkretnie zmienia?

Opcjonalna łatka KB5011831 dla Windows 10 przynosi kilka poprawek, których celem jest likwidacja zauważonych przez użytkowników problemów. Można pobrać ją normalnie poprzez Windows Update lub ręcznie, ze strony Microsoft Update Catalog - gdzie ma postać pliku .msu. Jeśli nie chcesz robić tego teraz, możesz poczekać do maja - zawarte tu poprawki znajdą się w majowym Patch Tuesday.

A jakie efekty da zaaplikowanie łatki? Najważniejsza zmiana to likwidacja problemu, który sprawiał, że podczas logowania się lub wylogowywania z systemu Windows przerywał swoje działanie, a użytkownik widział czarny ekran. Choć Microsoft nie podaje, co było tego przyczyną, ten nieprzyjemny efekt więcej nie powinien się pojawiać. Kolejne poprawki dotyczą trybu bezpiecznego rozruchu, obsługi zdalnych pulpitów oraz usprawnienia szybkości wprowadzania poprawek. Ponadto użytkownicy korporacyjni mogą spodziewać się zmian w obsłudze Azure Active Directory - czas na rejestrację został zwiększony z 60 do 90 minut.

Pojawiło się także kilka zmian technicznych, jak współdzielenie sterownika sieciowego z SMB 1 czy obsługą haseł VCO. Cały pakiet poprawek prezentuje się dość solidnie i warto pomyśleć nad jego instalacją jeszcze dzisiaj.

Źródło: Windows Latest