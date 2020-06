Windows 10 - łatki bezpieczeństwa z nieprzyjemnymi niespodziankami

Poprawki do systemów Windows 10 powodują m.in. problemy z drukarkami oraz odinstalowywaniem aplikacji. Dotyczy to edycji systemu Listopad 2019 oraz Maj 2020.

W tym tygodniu obie edycje systemu Windows 10 otrzymały zbiorcze poprawki bezpieczeństwa. I stało się nieomal tradycją, że jednej rzeczy ulepszają, a inne - psują. Tym razem użytkownicy skarżą się na problemy z działaniem drukarek. Pomoc techniczna Microsoftu została zasypana zgłoszenia dotyczącymi ich wadliwego funkcjonowania po wprowadzeniu poprawek. Nie pomaga aktualizacja sterowników, ani zainstalowanie ich na nowo. Te trefne aktualizacje noszą oznaczenia KB4557957 oraz KB4560960. Efekty wadliwego działania drukarek to m.in. usuwanie dokumentów z kolejki oraz brak stabilności połączenia. Głównie poszkodowani są użytkownicy drukarek Ricoch, ale problemy mają również osoby z modelami Canon i Brother. Szczególnie odczują to firmy, które drukują duże ilości dokumentów.

Co robić w takiej sytuacji? Najlepiej odinstalować aktualizację. W tym celu należy wejść do działu Aktualizacja i zabezpieczenia, a tam do Windows Update. Wybierz opcję Historia aktualizacji i wybierz odinstalowanie KB4557957 lub KB4560960.

Na tym jednak nie koniec niezbyt przyjemnych niespodzianek. Kolejne skargi dotyczą braku możliwości odinstalowania aplikacji - co pojawia się po wprowadzeniu aktualizacji Windows 10 KB4560960. Gdy użytkownicy chcą odinstalować aplikację, widzą informację "nie można znaleźć pliku .exe". Aby naprawić ten problem, należy pogrzebać w rejestrze. A konkretnie - w pozycji:

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution

należy zmienić nazwę folderu aplikacji, której nie można odinstalować. Np. winword.exe na backupwinword.exe.