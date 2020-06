Windows 10 na ARM? Apple udowodni, że to ma prawo działać

Boisz się, że komputery Mac z procesorem ARM nie będą w stanie uruchomić Windowsa? Apple szykuje nowego Boot Camp'a.

System macOS posiada wbudowaną funkcję Boot Camp. Jest to nic innego jak narzędzie, które pozwala przygotować komputer Mac do instalacji systemu operacyjnego Windows obok macOS. Rozwiązanie to dostępne jest od 2005 roku, kiedy to Apple ogłosiło przejście na architekturę Intel'a.

Apple Mac mini z procesorem Apple A12Z

Po WWDC 2020 wiemy już, że Apple zamierza całkowicie porzucić stosowanie układów x86 produkowanych przez Intela i decyduję się na przejście na architekturę ARM. Deweloperzy już wkrótce otrzymają zmodyfikowanego Mac'a mini z procesorem Apple A12Z znanym z iPad'a Pro 2020.

Najnowsze wiadomości budzą obawy co do przyszłości rozwiązania Boot Camp. Czy Apple pozwoli nam na instalację Windowsa 10 na komputerach z procesorami ARM?

Apple ogłosiło szereg narzędzi pomagających programistom w tworzeniu kompatybilnych aplikacji, a jednym z tych narzędzi jest Rosetta, która umożliwia uruchamianie aplikacji opartych na procesorach x86 na procesorach produkowanych przez Apple.

W chwili obecnej wiemy, że Apple nie zamierza wspierać rozwiązania Boot Camp na komputerach z procesorami ARM. Obecnie Apple nie zaprezentowało jeszcze następcy tego rozwiązania na komputery ARM, ale najnowsze plotki głoszą, że nastąpi to w najbliższych miesiącach.

Apple zakłada, że pełne przejście na komputery z procesorami ARM potrwa około dwóch lat, w związku z czym firma ma jeszcze trochę czasu. Do momentu wprowadzenia na rynek komputerów opartych na autorskich procesorach możemy spodziewać się jeszcze prezentacji nowych komputerów z układami Intel'a. Dodatkowo przez wiele lat macOS wspierać będzie platformę x86 oraz ARM. Podobnie było 15 lat temu podczas przejścia z architektury PowerPC na Intel x86.

