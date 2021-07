Windows 10 - nadchodzi poprawka naprawiająca problemy z wydajnością

Gracze na całym świecie zgłaszają liczne problemy z wydajnością podczas grania w gry. Problem ciągnie się od prawie pół roku i wygląda na to, ze w końcu widać światełko w tunelu.

Ostatnia aktualizacja o numerze KB5004237 miała za zadanie rozwiązać liczne problemy występujące w Windows 10 - w tym błąd powodujący spadek wydajności podczas korzystania z urządzenia i grania w gry. Niestety, analizując tylko i wyłącznie raporty użytkowników wygląda na to, że się nie udało. Warto tutaj zauważyć, że problemy zaczęły się w marcu tego roku, kiedy to poprawka bezpieczeństwa wydana przez firmę Microsoft zaczęła siać spustoszenie wśród graczy PC. Właśnie wtedy użytkownicy zgłaszali spadanie liczby klatek na sekundę, rwanie się obrazu i inne tego typu błędy. Pierwsza łatka, która miała te problemy niwelować, została wypuszczona dopiero w kwietniu. Niestety, finalnie niczego nie naprawiła, a problem ciągnie się do dziś.

Po raz kolejny nadal mam problemy z wydajnością gier od czasu aktualizacji KB5000842. Ktoś z Microsoft naprawdę musi to rozwiązać. Obejście problemu polega na ustawieniu planu zasilania na "High Performance", ale dla laptopa lepiej korzystać ze "Zrównoważonego" planu zasilania - zauważył użytkownik w dyskusji na Reddicie.

Mimo wszystko, firma Microsoft wydaje się świadoma zgłoszeń i pracuje już nad kolejną aktualizacją, która rozwiąże awarie. Według najnowszych informacji w systemie Windows 10 Build 19044.1149 lub Build 19043.1149 oprogramowanie nie będzie już ignorowało planów zasilania ani trybu gry, co ma rozwiązać wszystkie wymienione wyżej problemy. Niestety, nie wiemy kiedy zostanie udostępnione w oficjalnych kanałach Windows Update.

