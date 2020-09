Windows 10 - najnowsza aktualizacja może zablokować wam system

Microsoft nie dopilnował jakości ostatnich aktualizacji systemu Windows 10. Liczni użytkownicy zgłaszają problemy z logowaniem czy funkcjonowaniem UI. Regularnie pojawia się również "niebieski ekran śmierci".

Jeśli jeszcze nie zdecydowaliście się na zainstalowanie wrześniowych aktualizacji systemu Windows 10 (KB4571756 i KB4574727), to możecie uważać się za szczęściarzy. Użytkownicy z całego świata zgłaszają liczne problemy z wydajnością, awarie menu Start, problemy z logowaniem, "niebieski ekran śmierci" i szereg innych drobnych błędów po wgraniu najnowszej aktualizacji.

Windows 10 - problem z menu Start i paskiem zadań

Liczne fora w tym te na Reddit zostały "zalane" wiadomościami związanymi z aktualizacjami Windows 10 - KB4571756 i KB4574727. Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że już podczas ich instalacji napotykają pierwsze problemy. W tym przypadku można jednak mówić o klasycznym "szczęściu w nieszczęściu". Znacznie gorszy los czeka bowiem osoby, którym ostatecznie uda się "poprawki" KB4571756 i KB4574727 zainstalować.

"Łatka" KB4571756 zawiera ponoć poprawki dla użytkowników Windowsa 10 na tabletach i urządzeniach hybrydowych. Problem w tym, że z niewiadomych przyczyn oddziałują one również na klasyczne desktopy. Wielu użytkowników zgłasza, że po wgraniu KB4571756 nie ma dostępu do menu Start i Centrum akcji. Nie działa również pasek zadań i wiele innych elementów UI.

Windows 10 - problem z logowaniem

To jednak nie koniec złych wieści, aktualizacje KB4571756 i KB4574727 miały domyślnie wprowadzić liczne poprawki bezpieczeństwa do systemu Windows 10, zamiast tego uniemożliwiają one użytkownikom dostęp do ich urządzeń. Po zalogowaniu do systemu, część użytkowników zaraz jest z nich wyrzucana i proszona o kolejną próbę, która kończy się z identycznym skutkiem. Jeszcze gorzej mają te osoby, których hasło jest odrzucane już na wstępie i nie mają one żadnej możliwości dostania się do swojego pulpitu.

Niestety w tej chwili jedynym sprawdzonym sposobem na uniknięcie powyższych problemów jest rezygnacja z aktualizacji KB4571756 i KB4574727, które przynoszą ze sobą więcej problemów niż korzyści.

