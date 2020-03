Windows 10 - nowe ikonki czekają na Ciebie!

Microsoft rozpoczął rozsyłanie nowych ikonek systemowych do wszystkich użytkowników. Subiektywnie patrząc - są ładniejsze od poprzednich.

Jeśli masz Windows 10 i wyskoczy Ci powiadomienie o dostępnej aktualizacji, tym razem nie będzie to potężny plik, którego instalowanie zajmie kilkanaście minut. Microsoft przygotował zestaw ikonek w mały pakieciku, którego pobranie i instalacja to dosłownie kilka chwil. Oczywiście do wprowadzenia zmian niezbędne jest zrestartowanie systemu. Jeśli nie pobierzesz aktualizacji ikonek teraz, otrzymasz je wraz z kolejną duża aktualizacją Windows 10. Warto jednak zrobić to teraz i już cieszyć się nowymi ikonkami.

Aktualizacja wprowadzająca nowe ikonki jest dostępna dla wszystkich posiadaczy Windows 10 w edycji 1909 - pojawiła się na jesieni ub. roku. Po instalacji nie będzie problemu z rozpoznaniem, do czego dana ikonka służy - zostały wykonane w stylu tych doskonale znanych użytkownikom, jednak mają odświeżony wygląd. Osoby biorące udział w programie Windows Insider mogą korzystać z nich od kilku tygodni (dostarczył je Preview Build 19569). Warto przypomnieć, że Kalkulator przestał być aplikacją systemową - jeśli chcesz mieć nową ikonkę, musisz dokonać jego aktualizacji poprzez Microsoft Store.