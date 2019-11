Windows 10: nowe opcje aktualizacji

Oto, co wprowadziła w kwestii aktualizacji i bezpieczeństwa ostatnia aktualizacja Windows 10 - czyli 1909.

Microsoft w każdym kolejnym wydaniu systemu Windows 10 dodaje nowe funkcje związane z bezpieczeństwem i prywatnością użytkownika. Czasami pojawią się także nowe możliwości wyboru - na przykład dotyczące wprowadzenia aktualizacji. Windows 10 1909 to najświeższa edycja, która przynosi kilka całkowitych nowości. Największa z nich to możliwość sprawdzenia w Windows Update, czy pojawiła się nowa aktualizacja, ale bez konieczności jej natychmiastowego wprowadzania. Wersja Pro Windowsa umożliwia nawet pominięcie aktualizacji przez 30 miesięcy - czyli ponad dwa lata bez aktualizowania systemu!

Co interesujące, poprawki bezpieczeństwa w wydaniu 1909 mają te same nazwy kodowe, co w 1903, np. KB4524570. Dzieje się tak dlatego, że pakiet poprawek bezpieczeństwa był przygotowany dla wykorzystania w edycjach Windows 10 1903 i 1909 oraz Windows Server 1903 i 1909. Wszyscy otrzymali więc to samo. Należy jednak pamiętać, że po aktualizacji stwierdzono problemy z niektórymi transmiterami Bluetooth produkcji Realtek - jeśli więc pojawią się problemy, warto zaktualizować sterownik.

Microsoft BitLocker otrzymał kilka nowych funkcji związanych z odzyskiwaniem haseł na urządzeniach połączonych z Azure Active Directory (AAD) oraz Microsoft Mobile Device Management (MDM). Wprowadzono również poprawkę uniemożliwiającą przypadkowe wysłanie prośby o odzyskania hasła podczas ręcznego odblokowywania zaszyfrowanego obszaru przez użytkownika. Windows Defender Credential Guard wspiera od teraz urządzenia z ARM64, a mocne mechanizmy ochronne mają zapobiec kradzieży danych logowania. Ostatnia nowość dotycząca bezpieczeństwa to wsparcie dla wielu wersji systemu operacyjnego przez Sandsbox.