Windows 10: ostatnie aktualizacje systemu powodują problemy

Niedawno systemy Windows 10 otrzymały patch aktualizacyjny, jednak okazuje się, że były w nim problemy. Czego można się spodziewać?

Dwie ostatnie aktualizacje Windows 10 to KB4598242 oraz KB4598229. Ukazały się 12 stycznia, a obecnie problemy z nimi są zgłaszane na forum Microsoftu. W przypadkach obu pojawia się błąd już w trakcie instalacji. Ma on oznaczenie 0x8007000d, a system przechodzi do trybu automatycznej naprawy. Podobny błąd już się pojawiał we wcześniejszych aktualizacjach, dostępnych w ubiegłym roku - dotyczył on zwłaszcza poprawek dla edycji Windows 10 Maj 2020, czyli Windows 10 wersja 2004. Wraz z kodem 0x8007000d pojawia się informacja: Nie wykryto niektórych plików lub system napotkał problem. Spróbuj pobrać aktualizację później. Na tym jednak nie koniec, ponieważ pojawiają się także inne kody błędów: 0x80070002, 0x800719e4, 0x80073701 oraz 0x800f081f.

Oznaczają one, że pliki Windows Update są uszkodzone. Co robić w takiej sytuacji? Najlepiej wykorzystać narzędzie Media Creation Tool do pobrania grudniowej aktualizacji, a następnie spróbować pobrać ponownie grudniowe poprawki. W przypadku, gdy system przejdzie w tryb automatycznej naprawy, należy po prostu zaczekać, aż zostanie przywrócony do stanu używalności. Gdy tak się stanie - nie pobierać nowych poprawek, tylko czekać na ulepszone. Microsoft podobno już nad nimi pracuje. Szkoda tylko, że pomimo upływu pięciu lat od debiutu systemu nie jest w stanie przygotować takich aktualizacji, które nie powodowałyby żadnych problemów.

Źródło: Windows Latest