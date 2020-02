Windows 10 - oto wszystkie nowe ikonki

Microsoft dokonał odświeżenia wszystkich ikonek dla systemu Windows 10. Wkrótce otrzymają je pierwsi użytkownicy.

Microsoft postanowił odświeżyć wygląd systemu Windows 10. Nowy pakiet ikonek związanych z jego elementami został już rozesłany do niektórych uczestników programu Windows Insider, a pojawia się po raz pierwszy w Buildzie 19569. Nie zmienia od razu wszystkich, ale część z nich. Kolejne mają zostać zmienione przy następnych aktualizacjach. W pakiecie, który został rozesłany obecnie, zmianie ulegają ikonki zegara, alarmu oraz kalkulatora. Jak podaje zespół odpowiedzialny za zmiany graficzne, wszystkie ikonki są naturalną ewolucją już istniejących, które użytkownicy doskonale znają i nie powinno być problemów z ich rozpoznaniem. Dla przykładu pokazano, jaką ewolucję przeszła ikonka programu pocztowego od 2001 roku po dzień dzisiejszy.

Wprowadzenie nowych ikonek uzasadnione jest ułatwieniem życia użytkownikom oraz dopasowaniem ich wyglądu do współczesnych standardów. Mają także nie pozostawiać wątpliwości, jaką aplikację uruchamiają. W stosunku do poprzednich mają mieć także lepszą kolorystykę, dzięki czemu będą prezentować się bardziej "żywo". Jak na razie nie podano, kiedy zostaną wprowadzone do stabilnej edycji Windows 10, jednak z pewnością nastąpi to jeszcze w pierwszej połowie bieżącego roku.