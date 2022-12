Windows 10 otrzyma Media Player z... Windows 11

Muzyka Groove to aplikacja, która w Windows 10 miała być domyślnym odtwarzaczem multimediów. Ale teraz ustąpi miejsca bardziej sprawdzonemu rozwiązaniu.

Muzyka Groove to systemowa aplikacja Microsoftu, która pojawiła się wraz z Windows 10. Nie jest zła, ale brakuje jej paru rzeczy, które powszechnie używane są we współczesnym świecie. Microsoft zamiast dodać nowe funkcje, zdecydował się na kompletną wymianę. Muzyka Groove znika, zamiast niej pojawia się stary-nowy Windows Media Player. Mogą z niego korzystać już Insiderzy - aplikacja jest dostępna dla użytkowników kanału Release Preview.

Wcześniej zagościła na Windows 11. Przypomina klasyczną, ale wykorzystuje Fluent Design i korzysta z WinUI 3.0. Co ciekawe - nie ma zaokrąglonych rogów, które zdominowały interfejs "jedenastki". Ponadto różni się od klasycznego WMP choćby tym, że pozwala na streaming, a także ma dodatkowe opcje związane z odtwarzaniem multimediów. Ma stanowić alternatywę dla odtwarzaczy firm trzecich, jak choćby VLC Media Player.

Zobacz również:

Fot.: Windows Latest

Jak uzyskać Windows Media Player on Windows 10? Jeśli bierzesz udział w programie Windows Insider, po prostu przejdź do Microsoft Store i sprawdź aktualizację dla Muzyki Groove. Jeśli jest - zainstaluje. Muzyka Groove zniknie, a zamiast tego zobaczysz Windows Media Player. I tyle. Plus - migracja playlist i utworów nastąpi automatycznie. Z odtwarzacza możesz korzystać w trybie jasnym lub ciemnym bądź ciemno-pomarańczowym.

Źródło: Windows Latest