Windows 10 otrzyma funkcję z Windows 11. Pomoże w zaoszczędzeniu papieru

Jak się nietrudno domyślić, jest ona związana z drukarkami.

Microsoft ogłosił, że funkcja dodawania PIN-u do drukarek trafi do Windows 10. Jest ona znana z Windows 11, a jej działanie jest proste - zabezpiecza się urządzenie kodem cyfrowym i nikt nie może korzystać z drukarki bez jego wprowadzenia. Producent tłumaczy, że pomoże to w zaoszczędzeniu papieru. W jaki sposób? Tego nie podano, aczkolwiek zupełnie nie rozumiem, co ma blokowanie drukarki do zmniejszenia ilości zużywanego. Tropem może być brak zduplikowanych połączeń, co faktycznie może się sprawdzić w biurach.

A konkretnie - wyobraźmy sobie, że w firmie mamy 6-7 drukarek. Niektóre komputery są podpięte naraz do dwóch. Gdy wybiera się drukowanie, wskazuje wybraną do tego zadania drukarkę i gotowe. Może się jednak zdarzyć, że plik zostanie przesłany nie do tej, o której myśleliśmy lub też trafi do dwóch naraz i zamiast jednej kartki, wydrukowane zostaną dwie. Użytkownicy biznesowi mogą dodatkowo korzystać z Print Support App (PSA), które pozwala dodać wybraną drukarkę do workflow.

Zobacz również:

Fot.: Microsoft

Nowe rozwiązanie powinno trafić do systemu Windows 10 już wkrótce, z aktualizacją 22H2, zapowiedzianą na jesień. Użytkownikowi domowemu raczej się nie przyda, ale jak pokazałem na powyższym przykładzie - w dużym biurze będzie mieć sens.

Źródło: WIndowsLatest