Windows 10 otrzyma nowe opcje personalizacji systemu

Pojawił się dowód na to, że firma Microsoft pracuje nad nowymi sposobami konfiguracji systemu Windows 10. Czego tym razem możemy się spodziewać?

Wygląda na to, że firma Microsoft w najbliższym czasie ma zamiar wprowadzić nowe opcje konfiguracji systemu Windows 10 - a przynajmniej przygotowuje się do tego. Sugeruje to screen udostępniony przez jednego z użytkowników Twittera Albacore, który zauważył nową zakładkę w ustawieniach personalizacji.

Zacznijmy od tego, że w październiku 2020 pojawiły się pogłoski, że firma Microsoft testuje nowy sposób konfiguracji systemu. OOBE - bo o tym mowa - ma pomóc użytkownikom bardziej trafnie dobierać ustawienia systemu pod to do czego urządzenie jest używane, by w pełni wykorzystywać jego możliwości. W jaki sposób? Otóż podczas konfiguracji użytkownik będzie mógł wybrać jedną z kategorii wykorzystania systemu takich jak: Gry, Rodzina, Kreatywność, Edukacja, Rozrywka, Biznes. Przykładowo, jeżeli zostanie wybrana opcja "Gry" to komputer ma zostać zoptymalizowany pod względem gier, jednak nie wiadomo dokładnie w jaki sposób.

There's a new Settings Personalization page called Device Usage in the works but it's not implemented at the moment pic.twitter.com/xq5z9wTINb — Albacore (@thebookisclosed) February 12, 2021

Teraz została zauważona nowa zakładka w ustawieniach personalizacji o nazwie "Wykorzystanie urządzenia" co może być dowodem na to, że OOBE faktycznie zostanie wprowadzone i to już niedługo. Przypominamy, że w pierwszej połowie roku 2021 zostanie udostępniona duża aktualizacja pod nazwa 21H1, która ma wprowadzić optymalizacje systemu przygotowującą ją na przełomowe zmiany z aktualizacji 21H2.

