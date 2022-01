Windows 10 otrzymuje nowości. Już możesz je mieć

Windows 10 KB5009596 to najnowsza aktualizacja systemu operacyjnego Microsoftu.

Aktualizacja dla Windows 10 oznaczona jako KB5009596 jest opcjonalna - jeśli nie pobierzesz jej teraz, to i tak trafi do Ciebie w lutowym Patch Tuesday. Ale jeśli dostrzegasz podczas działania systemu jakieś problemy, warto zrobić to już teraz, ponieważ poprawia ona liczne bugi i usterki, które znacznie pogarszają komfort z korzystania z systemu. Te usterki to między innymi problemy z drukarkami, brakiem odtwarzania głosu w przeglądarce Edge, kłopotami z ekranem Remote Desktop (zwłaszcza przy używaniu Advanced Video Coding - AVC), a także rysikami haptycznymi.

A co z nowościami? Tutaj mamy Sync your setting, czyli możliwość stworzenia backupu istniejących aplikacji, aby łatwo odtworzyć je po zmianie systemu na Windows 11. To oczywiście dodatek w ramach promocji "jedenastki". Druga to aktualizacja widżetu Wiadomości i zainteresowania. Podpięto jego obsługę do profilu użytkownika w Edge, dzięki czemu będzie można zarządzać ustawieniami właśnie z tamtego miejsca.

Skąd wziąć Windows 10 KB5009596? Oczywiście najłatwiej zrobić to poprzez Windows Update. Można także pobrać odpowiedni plik aktualizacyjny z Microsoft Update Catalog.

Źródło: WindowsLatest