Windows 10 otrzymuje odświeżony Microsoft Store

Windows 10 doczekał się swojej wersji Microsoft Store miesiąc i tydzień po Windows 11. Jak reklamuje go Rudy Huyn, odpowiedzialny za architekturę sklepu, jest on "wolny od błędów" i wygodniejszy w obsłudze. Jeśli chodzi o aspekt techniczny, pojawiło się wsparcie dla różnych API oraz technologii, jak Win32, .NET, UWP, Xamarin, Electron, React Native, Java czy Progressive Web Apps. Umożliwia to różnym deweloperom dodawanie swoich propozycji i znacznie ułatwia im to życie w tworzenie oprogramowania na systemy Windows 10.

W nowej edycji interfejs mamy po lewej stronie - na górze znajduje się przycisk Dom, pod nim Aplikacje, poniżej gry. W dolnej części paska umieszczono z kolei Bibliotekę i Pomoc. W Bibliotece sprawdzisz nie tylko, jakie masz zainstalowane w systemie aplikacje ze sklepu Microsoftu, ale również pokazany jest pełen raport z informacjami, kiedy były one aktualizowane. Muszę przyznać, że po odświeżeniu Sklep wygląda rzeczywiście lepiej - zrobiło się jakoś tak luźniej i wygodniej.

