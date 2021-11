Windows 10 otrzymuje solidną aktualizację. Bugi będą zlikwidowane

Ale ponieważ jest to opcjonalna poprawka, nie wszyscy ją zobaczą.

Najnowsza aktualizacja Windows 10 to KB5007253. Jest ona przeznaczona dla edycji 21H2 oraz 21H1. Podobnie jak i inne, pojawi się zarówno w Windows Update, jak i będzie do ręcznego pobrania ze strony Microsoftu. Warto zauważyć, że jest to pierwsza łatka dla aktualizacji Listopad 2021 (21H2). Głównym celem jej wprowadzenia jest likwidacja pięciu bugów. Oto one:

bug powodujący nieprawidłowe wyświetlanie obrazu

bug zatrzymujący działanie przeglądarki Internet Explorer

bug powodujący niespodziewane przerwanie działania Ustawień Windows

bug powodujący przerwanie pracy funkcji zrzutu obrazu w Game Bar

bug powodujący niepojawienie się aplikacji w menu Start

Ponadto łatka usprawnia eksport PDF - na niektórych maszynach dochodziło w takiej sytuacji do przerwania akcji - oraz kilka pomniejszych problemów zauważonych przez użytkowników.

Jak wspomniałem na początku, aktualizacja nie pokaże się na każdej maszynie, choć jest dostępna dla każdego systemu Windows 10 21H1 oraz 21H2. Co robić w takiej sytuacji? Musisz odwiedzić stronę Wykaz usługi Microsoft Update i pobrać poprawkę ręcznie.

Źródło: WindowsLatest