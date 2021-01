Windows 10: pierwszy build w 2021 roku gotowy. Co przynosi?

Zgodnie z wcześniejszą obietnicą, Microsoft nie wypuszczał nowych edycji Windows 10 w okresie świąteczno-noworocznym. Dzisiaj ukazuje się pierwszy build na ten rok - i przynosi dwie ważne nowości.

Najważniejsza zmiana to nowy sposób podawania wiadomości - widoczny na grafice powyżej. Ich przycisk znajdzie się po prawej stronie paska zadań, obok ukrytych ikonek, a co zobaczymy - to już zależy od indywidualnych preferencji użytkownika. Każdy będzie mógł wybrać interesujący go obszar zainteresowań, z którego będą wyświetlane wiadomości. Może to być np. sport, polityka, rozrywka. Do panelu zostanie dołączona prognoza pogody. Działanie wiadomości nie będzie w żaden sposób zakłócać pracy aplikacji pracujących na Windows 10. Nowe wiadomości współpracują z ponad 4,5 tys. serwisów z całego świata, w tym Polski. Jak podaje Microsoft, ma to pozwolić na bycie na bieżąco z nowymi wydarzeniami bez konieczności przerywania zdalnej pracy lub edukacji.

Kolejna rzecz to dodatkowe opcje związane z zarządzaniem dyskami. Pojawi się możliwość dodawania i usuwania partycji, zmiany ich rozmiarów oraz optymalizowania. Czy oznacza to, że programy do zarządzania dyskami firm trzecich odejdą na śmietnik historii? Z takim wnioskiem należy zaczekać, dopóki nie przetestujemy tego rozwiązania, ale przyznam, że zapowiada się nieźle.

Oprócz tego Microsoft podrasował w tym buildzie linię komend dla Windows Subsystem for Linux (WSL), a także poprawił wypatrzone wcześniej bugi. Build oznaczony numerem 21286 jest już dostępny dla uczestników prorgamu Windows Insider.