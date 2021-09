Windows 10 powie, czy może przejść na Windows 11

Microsoft cichaczem wprowadził automatyczne sprawdzanie kompatybilności używanego sprzętu z Windows 11.

Windows 11 już za dziewięć dni, a Microsoft nie tylko publikuje na jego temat kolejne informacje - znajdziesz je tutaj - ale również niezapowiedzianie wprowadził mechanizm sprawdzania kompatybilności do Windows 10. Jak on wyglada? Po prostu wejdź w systemowe Ustawienia, a tam do Windows Update. Jeśli Twój komputer nie spełnia wymogów, zobaczysz taką informację:

Foto: H Tur/PC World

Jak widać, jest tam polecenie pobrania aplikacji Sprawdzanie kondycji komputera - pisałem o niej kilka dni temu. Oczywiście jeśli system spełnia wymogi, informacja będzie potwierdzać, że maszyna jest zgodna z Windows 11 i w związku z tym możesz 5 X płynnie (miejmy nadzieję) na niego przeskoczyć. A czy warto? Cóż, zalecałbym zaczekanie na pierwsze opinie użytkowników. Znając Microsoft, jest taka sama szansa na to, że będzie wszystko w porządku, jak i na to, że coś nie wyjdzie.

Zobacz również: