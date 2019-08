Windows 10 - poznaj nowe elementy systemu

Kolejny build systemu przynosi kilka praktycznych funkcji dla każdego użytkownika. Zobacz, jakich!

Spis treści

Windows 10 w kolejnej odsłonie przynosi poprawki w Menadżerze Zadań, Ustawieniach oraz systemowej wyszukiwarce. To największe widoczne poprawki od dobrych paru edycji - w których wprowadzano głównie łatki bezpieczeństwa i optymalizację działania poszczególnych funkcji systemu. Po kolejnej aktualizacji możesz spodziewać się następujących zmian:

Temperatura procesora karty graficznej dodana do Menadżera Zadań

Jak dotąd, aby sprawdzić informacje o działaniu karty graficznej, należało użyć aplikacji firm trzecich. Będzie to obecnie wbudowane w system Windows - można w każdej chwili podejrzeć wykorzystanie karty w Menadżerze Zadań. Zobaczysz to w zakładce Wydajność, gdzie jak dotąd system wyświetlał informacje o procesorze, dyskach i sieci. Pojawią się także informacje o temperaturze grafiki - ta opcja dostępna jest dla kart wspierających sterowniki WDDM w wersji 2.4 lub wyższej.

Nazywanie wirtualnych pulpitów

Większość użytkowników nie korzysta z opcji tworzenia wirtualnych pulpitów, jednak ci, którzy to robią, z pewnością ucieszą się z możliwości zmieniania nazw stworzonych. Usprawnia to znacznie zachowanie porządku oraz jasno określa, do jakich celów przeznaczony jest dany pulpit. Aby dokonać zmiany nazwy, należy nacisnąć klawisze Windows i Tab, a następnie kliknąć na nazwę jednego z wyświetlonych pulpitów.

Ulepszenia wyszukiwania

Microsoft wprowadził kilka poprawek do systemowej wyszukiwarki. Pełnię możliwości osiągnie się podczas połączenia z siecią, ponieważ mechanizm może filtrować wyszukiwanie w chmurze. Ponadto będzie wyświetlać powiązane wyniki wyszukiwania, a także lepiej odczytywać frazy, które użytkownik wpisze z błędem/błędami. Ekran wyszukiwania powraca do wyglądu, jaki miał po aktualizacji Październik 2018.

Dodatkowe funkcje w Ustawieniach

W Ustawieniach systemu dostępne są nowe funkcje. Jedna z nich to regulacja szybkości pracy myszki, która jak dotąd była schowana w ustawieniach opcjonalnych. Można także wybrać instalacje wielu ustawień dodatkowych jednocześnie oraz zobaczyć, ile miejsca zajmą.