Windows 10 - przewodnik po aktualizacjach [11.02.2020]

Microsoft regularnie aktualizuje Windows 10, co ma na celu poprawę jego funkcjonalności oraz uczynienie go przyjaźniejszym dla użytkownika. W tym artykule prezentujemy wszystkie zmiany, jakie wprowadzają kolejne buildy.

Spis treści

Historię aktualizacji prezentujemy w kolejności od najnowszej do najstarszej.

Aktualizacja KB4532693 (kompilacja systemu operacyjnego 18363.657), 11 luty 2020

Aktualizacja w ramach Patch Tuesday przynosi dwie poprawki mniejszych bugów oraz ulepszenie mechanizmów ochronnych. Jedna z poprawek dotyczy drukarek pracujących w chmurze - występował problem z ich działaniem po aktualizacji systemu. Łatki związane z bezpieczeństwem zostały zaimplementowane w następujących elementach systemu: Internet Explorer, Microsoft Edge, Windows Fundamentals, Windows Cryptography, Windows Virtualization, Windows Network Security and Containers, Windows Server, Windows Management, Microsoft Graphics Component, Windows Input and Composition, Windows Media, the Microsoft Scripting Engine, Windows Shell.

Aktualizacja KB4532695 (kompilacja systemu operacyjnego 18363.628), 28 stycznia 2020

Build poprawia dokładność rozpoznawania twarzy przez Windows Hello, ponadto likwiduje kilka pomniejszych bugów, sprawiających m.in. wyświetlanie szarego okienka podczas wyszukiwania w panelu kontrolnym oraz eksploratorze plików.

Aktualizacja KB4528760 (kompilacja systemu operacyjnego 18363.592), 14 stycznia 2020

Aktualizacja likwiduje krytyczny bug CVE-2020-0601, a także wprowadza aktualziacje zabezpieczeń do następujących składników systemu: Windows App Platform and Frameworks, Windows Input and Composition, Windows Management, Windows Cryptography, Windows Storage and Filesystems, the Microsoft Scripting Engine, Windows Server. Wprowadza także poprawki do Microsoft HoloLens.

Aktualizacja KB4530684 (kompilacja systemu operacyjnego 18363.535), 10 grudnia 2019

Mniejsza poprawka, likwidująca dwa błędy - jeden mogący wywołać błąd 0x3B w cldflt.sys, drugi - mogący uniemożliwiac stworzenie lokalnego konta użytkownika. Ponadto dochodzą łatki bezpieczeństwa dla następujących elementów: Windows Virtualization, Windows Kernel, Microsoft Scripting Engine oraz Windows Server.

Windows 10 November 2019 Update (version 1909)

Aktualizacja12 listopada 2019 przynosi niewiele nowości, skupiając przede wszystkim na optymalziacji już istniejących elementów.

Przynosi takie rzeczy, jak:

Tworzenie wydarzeń w kalendarzu z poziomu paska zadań

Wyszukiwarka systemowa obsługuje również konto OneDrive zalogowanego użytkownika, pojawiają się w niej sugerowane pliki

zalogowanego użytkownika, pojawiają się w niej sugerowane pliki Można uruchamiać asystenta głosowego na ekranie logowania

Poprawki techniczne mają na celu przyśpieszenie działania oraz oszczędność energii na laptopach

Menu Start otrzymało kilku usprawnień

W edycji Windows 10 Pro ulepszeniu uległy mechanizmy rzeciwko wykradaniu danych, zaimplementowane w Windows Defender Credential Guard

ulepszeniu uległy mechanizmy rzeciwko wykradaniu danych, zaimplementowane w Ulepszono mechanizmy szyfrowania przez BitLocker

Aktualizacja KB4524570 (kompilacja systemu operacyjnego 18362.476), 12 listopada 2019

Aktualizacja dla posiadaczy aktualizacji Maj 2019. Przynosi poprawki dla systemu oraz przeglądarek Internet Explorer oraz Microsoft Edge (wersja z silnikiem EdgeHTML).

Aktualizacja KB4522355 (kompilacja systemu operacyjnego 18362.449), 24 października 2019

Aktualizacja wprowadza szereg mniejszych poprawek. Jedną z nich jest blokowanie pracy Microsoft Narrator w niektórych trybach, inna zapobiega zmniejszamy okienek. Po wprowadzeniu zmian ma polepszyć się działania przeglądarki Edge.

Aktualizacja KB4517389 (kompilacja systemu operacyjnego 18362.418), 8 października 2019

Aktualizacja wprowadza szereg poprawek w takich elementach systemu, jak Windows Shell, Internet Explorer, Microsoft Edge, Windows App Platform and Frameworks, Windows Cryptography, Windows Authentication, Windows Storage and Filesystems, Windows Kernel, Microsoft Scripting Engin i Windows Server. Likwiduje również bug CVE-2019-1318, powodujący nadmierne zużywanie zasobów procesora i spowolnienie zachodzących w systemie procesów. Poprawia również problem związany z aplikacjami i sterownikami drukarek używających silnika Windows JavaScript (jscript.dll).

Aktualizacja KB4524147 (kompilacja systemu operacyjnego 18362.388), 3 października 2019

Aktualizacja bezpieczeństwa, która chroni przeglądarkę Internet Explorer przez luką CVE-2019-1367. Poprawia także błędy drukwoania związane z niektórymi mdoelami drukarek.

It doesn’t replace the upcoming October 2019 monthly update, scheduled to be available on October 8.

Aktualizacja KB4517211 (kompilacja systemu operacyjnego 18362.387), 26 września 2019

Aktualizacja naprawia szereg pomniejszych błędów, w tym powodujący rozłączanie niektórych urządzeń od sieci VPN podczas korzystania z sieci komórkowych oraz uniemożliwiający aktualizację systemu z powodu błędu sterownika.

Aktualizacja KB4522016 (kompilacja systemu operacyjnego 18362.357), 23 września 2019

Aktualizacja likwiduje lukę zero-day w pamięci silnika skryptującego Internet Explorera, którego wykorzystania może umożliwić przejście przez włamywcza uprawnień użytkownika zalogowanego w momencie ataku, w tym admina.

Aktualizacja KB4515384 ((kompilacja systemu operacyjnego 18362.356), 10 sierpnia 2019

KB4515384 (OS Build 18362.356)

Aktualizacja przynosi przed wszystkim poprawki związane z bezpieczeństwem, a także likwiduje bug sprawiający, że usługa SearchUI.exe powoduje bardzo duże wykorzystanie zasobów procesora. W przypadku bezpieczeństwa mamy tu ochronę przed nowym podgatunkiem szkodników umożliwiających wykonywanie kodu zdalnego - Microarchitectural Data Sampling. Inne usprawnienia zabezpieczeń dotyczą następujących elementów: Microsoft Edge, Internet Explorer, Microsoft Scripting Engine, Windows App Platform and Frameworks, Windows Input and Composition, Windows Media, Windows Fundamentals, Windows Authentication, Windows Cryptography, Windows Datacenter Networking, Windows Storage and Filesystems, Windows Wireless Networking, the Microsoft JET Database Engine, Windows Kernel, Windows Virtualization oraz Windows Server.

Aktualizacja KB4512941 ((kompilacja systemu operacyjnego 18362.329), 30 sierpnia 2019

Aktualizacja wprowadza pomniejsze poprawki, w tym błędu, przez który Windows Defender Advanced Threat Protection (ATP) nie działał prawidłowo oraz błędu, który sprawiał, że po połączeniu zdalnym z maszynami używającymi wersji 1903 użytkownik widział czarny ekran.

Aktualizacja KB4512508 ((kompilacja systemu operacyjnego 18362.295), 13 sierpnia 2019

Aktualizacja przynosi poprawkę błędu, sprawiającego, że urządzenia restartowały się po podłączeniu do niektórych domen.

Aktualizacja wprowadza poprawki bezpieczeństwa dla Windows App Platform and Frameworks, Windows Storage and Filesystems, Microsoft Scripting Engine, Windows Input and Composition, Windows Wireless Networking, Windows Cryptography, Windows Datacenter Networking, Windows Virtualization, Windows Storage and Filesystems, the Microsoft JET Database Engine, Windows Linux, Windows Kernel, Windows Server, Windows MSXML, Internet Explorer, Microsoft Edge.

Aktualizacja KB4505903 (OS Build 18362.207), 26 lipca 2019

Aktualizacja przynosi ponad 30 poprawek bugów, m.in. zlikwidowany zostaje błąd, sprawiający, że Windows Hello nie rozpoznaje twarzy po restarcie, oraz błąd uniemożliwiający zmianę jasności wyświetlacza po wybudzeniu systemu ze stanu uśpienia lub hibernacji. Wciąż pozostaje do poprawy kilka rzeczy, m.in. pojawiający się w Windows Sandbox błąd "ERROR_FILE_NOT_FOUND (0x80070002)".

Aktualizacja KB4501375 (kompilacja systemu operacyjnego 18362.207), 28 czerwca 2019

Aktualizacja zawiera poprawki mniejszych błędów, w tym powodującego brak wyświetlania kursora ponad lupą oraz powodującego zawieszanie aplikacji Office 365 po otwarciu pakietów App-V.

Aktualizacja KB4503293 (kompilacja systemu operacyjnego 18362.175), 11 czerwca 2019

Build mający na celu poprawę zauważonych problemów z bezpieczeństwem oraz aktualizacja łatek bezpieczeństwa w Windows Virtualization, Microsoft Scripting Engine, Internet Explorer, Windows App Platform and Frameworks, Windows Input and Composition, Windows Media, Windows Shell, Windows Server, Windows Authentication, Windows Cryptography, Windows Storage and Filesystems, Windows SQL Components, Microsoft JET Database Engine, Internet Information Services.

Wprowadzono mechanizm zapobieganiu połączeniom pomiędzy Windowsem a urządzeniami Bluetooth, które nie szyfrują transmisji danych. Jeśli Twoje urządzenie jest blokowane, musisz sprawdzić na stronie jego producenta, czy nie ma aktualizacji firmware.

Aktualizacja KB4497935 (kompilacja systemu operacyjnego 18362.145), 29 maja 2019

Ten build poprawia ok. 24 mniejszych bugów znalezionych w aktualizacji Maj 2019, w tym jeden związany z trybem nocnym.

Windows 10 May 2019 Update (version 1903)

To wydanie przynosi szereg usprawnień w systemie Windows 10. Oto najważniejsze:

Windows Sandbox - wirtualne środowisko do uruchamiania aplikacji i przeglądania stron internetowych

Windows Update otrzymało możliwość wstrzymania wprowadzania aktualizacji na 7 dni. Poza tym nie będzie teraz okienka z przypomnieniem, a ikonka na pasku zadań, przypominająca o konieczności restartu systemu.

Dodano emotikonki Kaomoji

Windows Hello otrzymał możliwość certyfikacji FIDO2

Okienko wyszukiwania jest teraz szersze, a Cortana znajduje w osobnym miejscu

Dodanie logowaie bez hasła, za pomoca numeru PIN przesyłanego na telefon

W Systemie, a konkretnie zakładce Powiadomienia i akcje można teraz wybrać rodzaj powiadomień, jakie mają wyskakiwać.

Galeria zdjęć na pasku Gry

W Notatnik pojawia się gwiazdka przed nazwą pliku, jeśli zmiany nie zostały zapisane

Ssynchronizacja Sticky Notes pomiędzy komputerem a chmurą

Poczta i Kalendarz z pełnym wykorzystaniem trybu ciemnego

Narzędzie wycinania - zastąpione całkowicie przez Wycinek i szkic

Twój Telefon - ulepszone wyświetlanie zawartości telefonu na ekranie monitora

Automatyczna zmiana jasności obrazu w momencie, gdy zmienia się źródło zasilania ze stałego na baterię

Pojawiła się możliwość ustawienia kolorów kursora na bardzo jasne

Ustawienia ethernetu przeniesione z Panelu Sterowania do Ustawień

Można odinstalować więcej aplikacji systemowych : Przeglądarka 3D, Kalkulator, Kalendarz, Muzyka Groove, Poczta, Filmy i telewizja, Wycinek i szkic, Sticky Notes, Rejestrator głosu

Kliknięcie prawym przyciskiem myszki na kafelek w menu Start odpina go

Ulepszono skalowanie aplikacji na zewnętrznych monitorach

W Ustawieniach można wybrać klawisze bezpieczeństwa

Historia schowka stała się bardziej kompaktowa

System automatycznie tworzy 5-7 GB przestrzeni zarezerwowanej na aktualizację systemu

Pliki z Linuxa są dostępne w menadżerze plików

Aktualizacja KB4494441 (kompilacja systemu operacyjnego 17763.503), 14 maja 2019

Aktualizacja przynosi poprawkę pomniejszych bugów zarówno dla Windows 10, jak i HoloLens. Wśród poprawionych elementów znalazły się:

obsługa stref czasowych pomiędzy serwerami DNS - błąd 1309 pokazujący się przy instalacji pewnych rodzajów plików .msi oraz .msp na napędach wirtualnych

błąd 0x80070007e - pojawiający się przy próbie drukowania z Microsoft Edge lub aplikacji UWP (Universal Windows Platform)

Aktualizacja przynosi porpawki bezpieczeństwa dla Microsoft Edge, Internet Explorer, Microsoft Scripting Engine, Windows App Platform and Frameworks, Windows Graphics, Windows Storage and Filesystems, Windows Cryptography, the Microsoft JET Database Engine, Windows Kernel, Windows Virtualization, Windows Server.

Aktualizacja KB4495667 (kompilacja systemu operacyjnego 17763.475), 3 maja 2019

Aktualizacja przynosi szereg poprawek związanych z wydajnością Windows 10, w tym:

poprawa bug powodujący zatrzymanie niektórych urządzeń z ekranami dotykowymi po restarcie

poprawa bug powodujący przerwanie działania Internet Explorer Automation w niektórych sytuacjach

poprawia bug zwiazany z biblioteką Gdi32full.dll

Aktualizacja KB4493509 (kompilacja systemu operacyjnego 17763.437), 9 kwietnia 2019

Aktualizacja przynosi szereg poprawek związanych z wydajnością Windows 10, w tym:

rozwiązuje problem z uwierzytelnianiem aplikacji korzystających z WININET.DLL, w tym Internet Explorera 11

rozwiązuje problem z ustawieniami sieciowymi w grupowej polityce prywatności dla Internet Explorer 10

wprowadzsa poprawki bezpieczeństwa do Windows Datacenter Networking, Windows Server, Microsoft JET Database Engine, Windows Kernel, Windows Input and Composition, Microsoft Scripting Engine, Windows App Platform and Frameworks, Windows Storage and Filesystems, Microsoft Graphics Component, Windows Virtualization, Windows MSXML, Windows SQL components, Microsoft Edge.

Ze względu na poprawki bezpieczeństwa zaleca się jej jak najszybszą instalację.

Aktualizacja KB4490481 (kompilacja systemu operacyjnego 17763.404), 2 kwietnia 2019

Aktualizacja przynosi szereg poprawek związanych z wydajnością Windows 10. Warto wymienić tu:

Rozwiązanie problemu sprawiającego, że występowały problemy z dźwiekiem po podłączeniu kilku urządzeń audio

Poprawki trybu Gry - od teraz nie będzie mieć żadnego wpływu na nagrywnaie lub streaming rozgrywki

Umożliwiono aktywowanie bulidów dla uczestników Windows Insider na wirtualnym pulpicie w Windows 10 Enterprise

Naprawiono błąd, przez który Internet Explorer niespodziewanie przestawał działać, a także usprawniono obsługę witryn z ActiveX

Naprawiono błędy związane z wyświetlaniem grafiki

Naprawiono błąd powodujący zatrzymaie działania lub brak możliwości uruchomienia aplikacji z Microsoft Store, w tym WeChat

Naprawiono błąd związany z problemem rozpoznawania kamery USB w Windows Hello

Dodano nowe ustawienie do grupowej polityki prywatnosci: “Enable Windows to soft-disconnect a computer from a network”

Łączna lista zmian i poprawek liczy sobie ponad 100 pozycji.

Aktualizacja 4489899 (kompilacja systemu operacyjnego 17763.379), 12 marca 2019

Ta aktualizacja wprowadza poprawki jakości do Windows 10, bez dodawania nowych funkcji. Zawiera także aktualizację dla Microsoft HoloLens - poprawka dotyczą m.in. śledzenia ruchów użytkownika. Został także rozwiązany błąd związany z instalacją i deinstalacją niektórych plików MSI i MSP, sprawiający, że wyświetlany był błąd "1309". Zlikwidowano bug powodujący spadek jakości grafiki i wydajności niektórych gier, jak Destiny 2. Aktualizacja wprowadza poprawki bezpieczeństwa do: Microsoft Edge, Internet Explorer, Microsoft Scripting Engine, Windows Shell, Windows App Platform and Frameworks, Windows Kernel-Mode Drivers, Windows Server, Windows Linux, Windows Hyper-V, Windows Datacenter Networking, Windows Storage and Filesystems, Windows Wireless Networking, Microsoft JET Database Engine, Windows Kernel, Windows, Windows Fundamentals.

Aktualizacja 4482887 (kompilacja systemu operacyjnego 17763.348), 1 marca 2019

Ta aktualizacja wprowadza kilka pomniejszych poprawek do Windows 10, bez nowych funkcji. Kluczowe poprawki to: funkcja “Retpoline" dla Windows na niektórych urządzeniach, które usprawnia migracje Spectre variant 2, likwidacja błędu sprawiającego, że Centrum Akcji pojawiało się po złej stronie monitora, usprawnienie wyświetlania zawartości wyświetlania plików PDF w Edge, likwidacja błędu dostępu do zdalnego pulpitu w Hyper-V Server 2019, likwidacja błędu sprawiającego, że nie można drukować plików PDF ze zdalnego pulpitu, dodanie wsparcia niektórych urządzeń BT i inne. Ponadto usprawniono odtwarzanie MP4, zlikwidowano problem z ustawieniami proxy przy Internet Explorer 11, a także z zamykaniem ekranu głównego i ustalanie tapety. Poprawki dotyczą także błędu, który może powodować wyświetlanie ikonki Miracast po zamknięciu usługi oraz problemu z zamykaniem aplikacji używających bazy danych Microsoft Jet z plikami Microsoft Access 95.

Aktualizacja KB4487044 (kompilacja systemu operacyjnego 17763.316), 12 luty 2019

Ta aktualizacja wprowadza kilka pomniejszych poprawek do Windows 10, w tym usprawnienie działania logowania do Windows Hello for Business przy użyciu Hybrid Key Trust na Windows 2019 Server. Poprawia także bug w Microsoft HoloLens, przez który użytkownik mógł przeskoczyć ekran logowania. Łatki bezpieczeństwa otrzymały następujące elementy systemu: Microsoft Scripting Engine, Microsoft Edge, Windows Server, Microsoft JET Database Engine, Internet Explorer, Windows Wireless Networking, Windows Storage and Filesystems, Windows Input and Composition, Windows Graphics, Windows App Platform, Frameworks.

Windows 10 - October 2018 Update (version 1809)

Październikowa, duża aktualizacja systemu przeszła do historii jako porażka Microsoftu - części użytkowników, którzy już skorzystali z aktualizacji poznikały dane z katalogów Dokumenty, Obrazy, Muzyka i Wideo. Pisaliśmy o tym tutaj. Sednem problemu okazało się wadliwe działanie funkcji Known Folder Redirection (KFR).

Aktualizacja KB4476976 (kompilacja systemu operacyjnego 17763.292), 22 stycznia 2019

Ta aktualizacja zawiera ulepszenia związane z jakością i bezpieczeństwem. W tej aktualizacji nie wprowadzono żadnych nowych funkcji systemu operacyjnego. Niektóre kluczowe zmiany:

Rozwiązuje problem polegający na zatrzymywaniu działania Microsoft Edge spowodowanym przez niektóre sterowniki monitorów

Rozwiązuje problem zawiązany z problemem uwierzytelnienia hotspotów przez aplikacje firm trzecich

Rozwiązuje problem z kompatybilnością chipsetów AMD R600 i R700

Rozwiązuje problem z promocją nie-rootowych domen, która kończyła się niepowodzeniem i wyświetleniem komunikatu: “Operacja replikacji napotkała błąd bazy danych.”. Występował w lasach Active Directory z opcjonalnymi elementami, jak Active Directory Recycle

Rozwiązuje problem związany z formatem daty w kalendarzu japońskim

Rozwiązano problemy z kompatybilnością dźwięku podczas uruchamiania nowszych gier z trybem dźwięku przestrzennego 3D, włączanym przez wielokanałowe urządzenia audio lub Windows Sonic for Headphones

Rozwiązuje problem mogący spowodować brak odpowiedzi podczas odtwarzania plików w formacie FLAC, co występowało po wykonywaniu takich czynności jak przewijanie

Rozwiązuje problem umożliwiający użytkownikom odinstalowanie aplikacji z menu Start pomimo tego, że była stosowana zabraniająca tego zasada

Rozwiązuje problem z Eksploratorem plików, który przestawał działać, gdy użytkownik włączał Timeline, a zasada synchronizacji aktywności była wyłączona

Rozwiązuje problem uniemożliwiający użytkownikowi pakiet lokalizacyjny z Microsoft Store w sytuacji, gdy dany język jest ustawiony jako domyślny dla Windows

Rozwiązuje problem problem z nieprawidłowym wyświetlaniem niektórych symboli

Rozwiązuje problem z dwukirunkowym dźwiękiem, który występował w trakcie połączeń telefonicznych przy użyciu niektórych zestawów Bluetooth

Rozwiązuje problem powodujący domyślne wyłączenie TCP Fast Open na iekórych systemach

Rozwiązuje problem z utratą przez niektóre aplikacje łączności IPv4 w momencie, gdy IPv6 jest zwolnione

Rozwiązuje problem wystepujący na Windows Server 2019, powodujący utratę łączności na wirtualnych maszynach gościa gdy aplikacje wstrzykiwały flagę niskich zasobów do pakietów

Rozwiązuje problem występujący w momencie tworzenia strony pliku na dysku z charakterystyką FILE_PORTABLE_DEVICE - pokazywał się wówczas komunikat “Windows utworzył tymczasowe ostrzeżenie”

Rozwiązuje problem dotyczący usług Zdalnego Pulpitu, a powodujący brak akceptowania kolejnych połączeń po zaakceptowaniu kilku.

Rozwiązuje problem na Windows Server 2019, przez który Hyper-V VM zostawało na ekranie wyboru systemów po restarcie urządzenia.

Rozwiązuje problem z renderowaniem EUDC w Microsoft Edge

Aktualizuje sterownik Ltotape.sys, aby dodawał natywne wsparcie dla napędów taśmowych Linear Tape-Open 8 (LTO-8)

Aktualizacja KB4480116 (kompilacja systemu operacyjnego 17763.253), 8 stycznia 2019

Ta aktualizacja zawiera ulepszenia związane z jakością i bezpieczeństwem. W tej aktualizacji nie wprowadzono żadnych nowych funkcji systemu operacyjnego. Niektóre kluczowe zmiany:

Rozwiązuje problem polegający na tym, że użycie esentutl /p do naprawienia uszkodzonej bazy danych Extensible Storage Engine (ESE) powoduje powstanie bazy danych, która w większości jest pusta. Baza danych ESE jest uszkodzona i nie można jej zainstalować.

(ESE) powoduje powstanie bazy danych, która w większości jest pusta. Baza danych ESE jest uszkodzona i nie można jej zainstalować. Usuwa luki w zabezpieczeniach w izolacji sesji, które mają wpływ na zdalne punkty końcowe PowerShell . Domyślnie zdalna obsługa PowerShell działa tylko z kontami administratorów, ale można ją skonfigurować do pracy z kontami użytkowników niebędących administratorami. Począwszy od tej wersji, nie można skonfigurować zdalnej obsługi punktów końcowych PowerShell do pracy z kontami użytkowników niebędących administratorami. Podczas próby użycia konta innego niż administratora pojawi się następujący błąd:

. Domyślnie zdalna obsługa PowerShell działa tylko z kontami administratorów, ale można ją skonfigurować do pracy z kontami użytkowników niebędących administratorami. Począwszy od tej wersji, nie można skonfigurować zdalnej obsługi punktów końcowych PowerShell do pracy z kontami użytkowników niebędących administratorami. Podczas próby użycia konta innego niż administratora pojawi się następujący błąd: Aktualizacje zabezpieczeń Microsoft Edge, Internet Explorer, platformy i struktury aplikacji systemu Windows, Windows MSXML, jądra systemu Windows, pamięci i systemów plików systemu Windows, funkcji sieci bezprzewodowych w systemie Windows, aparatu bazy danych Microsoft JET, Windows Linux, wirtualizacji systemu Windows oraz aparatu skryptów firmy Microsoft.

UWAGA: Po zainstalowaniu tej aktualizacji aplikacje innych firm mogą mieć trudności z uwierzytelnianiem hotspotów. Rozwiązanie tego problemu ma pojawić się do końca stycznia 2018.

Aktualizacja KB4483235 (kompilacja systemu operacyjnego 17763.195), 19 grudnia 2018

W tej aktualizacji nie wprowadzono żadnych nowych funkcji systemu operacyjnego. Jest ona dedykowana aktualizacji zabezpieczeń przeglądarki Internet Explorer.

Aktualizacja KB4471332 (kompilacja systemu operacyjnego 17763.194), 11 grudnia 2018

Ta aktualizacja zawiera ulepszenia związane z jakością. W tej aktualizacji nie wprowadzono żadnych nowych funkcji systemu operacyjnego.

Rozwiązuje problem, który może uniemożliwić korzystanie z paska wyszukiwania w program Windows Media Player podczas odtwarzania określonych plików. Ten problem nie ma wpływu na normalne odtwarzanie.

Zaktualizowano zabezpieczenia uwierzytelniania systemu Windows, aparatu skryptów firmy Microsoft, przeglądarki Internet Explorer, platformy i struktur aplikacji systemu Windows, składnika Microsoft Graphics, systemów pamięci masowej i plików systemu Windows, funkcji sieci bezprzewodowych w systemie Windows, jądra systemu Windows oraz przeglądarki Microsoft Edge.

Aktualizacja KB4469342 (kompilacja systemu operacyjnego 17763.168), 5 grudnia 2018

Ta aktualizacja zawiera ulepszenia związane z jakością. W tej aktualizacji nie wprowadzono żadnych nowych funkcji systemu operacyjnego.

Rozwiązuje problem w przeglądarce Microsoft Edge dotyczący funkcji przeciągania i upuszczania folderów, aby przesłać je z pulpitu systemu Windows do usługi hostującej pliki w sieci, takiej jak Microsoft OneDrive. W niektórych scenariuszach nie można przesłać plików znajdujących się w folderach i nie pojawia się komunikat informujący użytkownika o błędzie.

Rozwiązuje problem, który obniża wydajność programu Internet Explorer, gdy używasz profili roamingu lub nie używasz listy zgodności Microsoft.

Rozwiązano problem z aktualizacją informacji o strefie czasowej dla Fidżi.

Rozwiązuje problemy ze zmianami stref czasowych dla standardowego czasu letniego w Maroko.

Rozwiązuje problemy ze zmianami stref czasowych dla standardowego czasu letniego w Rosji.

Rozwiązuje problem powodujący, że ustawienia wyświetlacza przestają działać przy zmianie konfiguracji obejmującej wiele monitorów.

Rozwiązuje problem, który powoduje wyświetlenie czarnego ekranu na niektórych serwerach podczas budzenia wyświetlacza z trybu uśpienia.

Rozwiązuje problem, który powoduje długie opóźnienia w robieniu zdjęcia za pomocą aplikacji Aparat w niektórych warunkach oświetlenia.

Rozwiązuje problem uniemożliwiający odtwarzanie zawartości TV Hulu w przeglądarce Microsoft Edge i wyświetlanie czarnego ekranu.

Rozwiązuje problem, który uniemożliwia zestawom słuchawkowym Bluetooth® otrzymywanie zawartości audio po kilku minutach słuchania.

Rozwiązuje problem, który powoduje zresetowanie suwaka jasności do poziomu 50% po ponownym uruchomieniu urządzenia.

Rozwiązuje problem dotyczący procesów producenta OEM podczas uruchamiania polecenia sysprep / generalize.

Rozwiązuje problem usługi Microsoft Intune powodujący, że urządzenia są nieprawidłowo oznaczane jako niezgodne, ponieważ zapora niepoprawnie zwraca ich status jako „Słaby”. W związku z tym te urządzenia nie otrzymują warunkowej zgody na dostęp i ich dostęp do zasobów firmowych, takich jak poczta e-mail, może zostać zablokowany.

Rozwiązuje problem z wydajnością przełącznika wirtualnego na kartach interfejsu sieciowego (NIC), które nie obsługują Large Send Offload (LSO) i Odciążania sumy kontrolnej (CSO).

Aktualizuje politykę funkcji Wi-Fi dla filtrowania dozwolonego identyfikatora zestawu usług (SSID), aby uniknąć filtrowania urządzeń z funkcją Wi-Fi Direct.

Rozwiązuje problem, który powoduje, że proces rasman.exe przestaje odpowiadać.

Rozwiązuje problem, w którym proces regedit.exe nie może dodać podwójnego terminatora null wartości REG_MULTI_SZ w rejestrze systemu Windows. Brakujący terminator może uniemożliwić usługom i aplikacjom odczyt wartości REG_MULTI_SZ dodanych przez proces regedit.exe po zainstalowaniu systemu operacyjnego.

Rozwiązuje problem z widocznością funkcji RemoteApp, który może powodować zniknięcie okna głównego do momentu kliknięcia ekranu przez użytkownika.

Rozwiązuje problem, który nie pozwala niektórym użytkownikom konfigurować ustawień domyślnych w programie Win32 dla określonych aplikacji i kombinacji typów plików przy użyciu polecenia Otwórz za pomocą... lub w menu Ustawienia > Aplikacje > Aplikacje domyślne.

Rozwiązuje problem, który może powodować niepowodzenie ponownego połączenia zmapowanych dysków po uruchomieniu i logowaniu się na urządzenie z systemem Windows.

UWAGA - stwierdzono dwa problemy z tą aktualizacją:

Po zainstalowaniu użytkownicy mogą nie mieć możliwość używania paska wyszukiwania w programie Windows Media Player podczas odtwarzania określonych plików. Nie ma ona wpływu na normalne odtwarzanie - problem rozwiązała aktualizacja KB4471332.

Firma nVidia powiadomiła Microsoft o problemie, gdy przeglądarka Microsoft Edge może ulec awarii lub zawiesić się podczas odtwarzania wideo. Ten problem występuje po aktualizacji sterownika nVidia - problem rozwiązany: nVidia wydała aktualizację sterownika rozwiązującą ten problem

Aktualizacja KB4467708 (kompilacja systemu operacyjnego 17763.134), 13 listopada 2018

Ta aktualizacja zawiera ulepszenia związane z jakością oraz oprogramowania urządzenia Microsoft HoloLens (kompilacja systemu operacyjnego 17763.134), które zostały wydane 13 listopada 2018 r.. W tej aktualizacji nie wprowadzono żadnych nowych funkcji systemu operacyjnego. Aktualizacja:

Zapewnia zabezpieczenie przed dodatkową podklasą spekulacyjnych uruchomień w kanałach bocznych znaną pod nazwą Speculative Store Bypass (CVE-2018-3639) dla komputerów opartych na AMD. Te zabezpieczenia nie są domyślnie włączone. Wskazówki dla klienta Windows (specjalista IT) znajdują się w kompilacji KB4073119. Wskazówki dla Windows Server znajdują się w aktualizacji zbiorczej KB4072698. Skorzystaj z tych dokumentów ze wskazówkami, aby włączyć rozwiązania problemów dla Speculative Store Bypass (CVE-2018-3639). Ponadto stosuj środki łagodzące udostępnione dla Spectre wariant 2 (CVE-2017-5715) i Meltdown (CVE-2017-5754).

Rozwiązuje problem, który uniemożliwia użytkownikom logowania do konta Microsoft jako inny użytkownik, jeśli logują się po raz drugi.

Rozwiązuje problem, który nie zezwala systemowi plików na dostęp do aplikacji IoT platformy uniwersalnej systemu Windows (UWP), które wymagają tej możliwości.

Rozwiązuje problem, który powoduje, że klawiatura ekranowa jest wyświetlana podczas wykonywania automatycznych testów lub po zainstalowaniu klawiatury fizycznej.

Aktualizacje zabezpieczeń dla programu Microsoft Edge, skryptów systemu Windows, programu Internet Explorer, platformy i struktur aplikacji systemu Windows, grafiki systemu Windows, Windows Media, jądra systemu Windows, Windows Server i sieci bezprzewodowej systemu Microsoft Windows.

UWAGA: pojawiły się trzy problemy związane z aktualizacją:

Po zainstalowaniu tej aktualizacji, niektórzy użytkownicy nie mogą skonfigurować ustawień domyślnych programu Win32 dla określonych aplikacji i typów plików za pomocą polecenia Otwórz za pomocą... lub w menu Ustawienia > Aplikacje > Aplikacje domyślne . W niektórych przypadkach Notatnika Microsoft lub innych programów Win32 nie można ustawić jako domyślnych - ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4469342.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji użytkownicy mogą nie mieć możliwość używania paska wyszukiwania w programie Windows Media Player podczas odtwarzania określonych plików. Nie ma ona wpływu na normalne odtwarzanie - ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4471332.

Firma nVidia powiadomiła Microsoft o problemie, gdy przeglądarka Microsoft Edge może ulec awarii lub zawiesić się podczas odtwarzania wideo. Ten problem występuje po aktualizacji sterownika nVidia - nVidia wydała aktualizację sterownika rozwiązującą ten problem

Aktualizacja KB4464455 (kompilacja systemu operacyjnego 17763.107), 13 listopada 2018

Ta aktualizacja zawiera ulepszenia związane z jakością. W tej aktualizacji nie wprowadzono żadnych nowych funkcji systemu operacyjnego.

Rozwiązuje problem, który nieprawidłowo określa, że po skonfigurowaniu praw użytkownika w ustawieniach zasad grupy zasady użytkownika nie zostały zastosowane. Narzędzia raportowania, takie jak RSOP.MSC lub Gpresult.exe /h nie wyświetlają zasad praw użytkownika lub zamiast nich wyświetlają czerwony znak X.

Rozwiązuje problem, który obniża wydajność programu Internet Explorer, gdy używasz profili roamingu lub nie używasz listy zgodności Microsoft.

Rozwiązuje dodatkowe problemy ze zaktualizowanymi informacjami o strefie czasowej.

Rozwiązuje problem, który może spowodować, że aplikacje stracą łączność z IPv4, gdy protokół IPv6 jest niezwiązany.

Rozwiązuje problem, który może spowodować uszkodzenie łączności na maszynach wirtualnych gościa na serwerze, gdy aplikacje wstawią flagę niskiego stanu zasobów na pakiety.

Aktualizacja KB4464330 (kompilacja systemu operacyjnego 17763.55), 9 października 2018

Ta aktualizacja zawiera ulepszenia związane z jakością. W tej aktualizacji nie wprowadzono żadnych nowych funkcji systemu operacyjnego.

Rozwiązuje problem, gdy nieprawidłowe obliczenie czasu może przedwcześnie usunąć profile użytkownika na urządzeniach podlegających zasadom grupy „Usuń profile użytkowników starszych niż określona liczba dni”.

Zaktualizowano zabezpieczenia jądra systemu Windows, składnika Microsoft Graphics, aparatu skryptów firmy Microsoft, programu Internet Explorer, systemów pamięci masowej i plików w środowisku Windows, systemu Windows Linux, sieci bezprzewodowej systemu Microsoft Windows, Windows MSXML, aparatu bazy danych Microsoft JET, urządzeń peryferyjnych systemu Windows, przeglądarki Microsoft Edge, programu Windows Media Player oraz programu Internet Explorer.

UWAGA - Microsoft ostrzega: "Nie należy używać tej aktualizacji jakości do zaktualizowania multimediów systemu Windows w wersji 10 w trybie offline. "

Windows 10 October 2018 Update (version 1809), ponowne wydanie 13 listopada 2018

To wydanie przynosi szereg usprawnień w systemie Windows 10. Oto najważniejsze:

Rozszerzenie systemowego Schowka , który może obecnie przechowywać większą ilość elementów, udostępnia także ich podgląd i umożliwia wybranie, który chce się wkleić do dokumentu; wspiera także dzielenie się zawartością pomiędzy urządzeniami z Windows 10

, który może obecnie przechowywać większą ilość elementów, udostępnia także ich podgląd i umożliwia wybranie, który chce się wkleić do dokumentu; wspiera także dzielenie się zawartością pomiędzy urządzeniami z Windows 10 Nowe narzędzie wykonywanie zrzutów ekranu i dodawania komentarzy - Snip & Sketch; umożliwia uchwycenie całego ekranu, wybranego obszaru lub aktywnego okienka - po wykonaniu zrzutu możliwe jest dodanie komentarza i skopiowanie do schowka, wstawienie na stronę w sieci (w tym serwisu społecznościowego, itp.)

Storage Sense działające z OneDrive , pozwala na automatyczne usuwanie plików w wyznaczonym czasie, tworzenie kopii zapasowych plików i usuwanie tymczasowych

, pozwala na automatyczne usuwanie plików w wyznaczonym czasie, tworzenie kopii zapasowych plików i usuwanie tymczasowych Microsoft Edge nie będzie odtwarzać bez zgody materiałów audio i wideo na stronach www; otrzymał możliwość dodawania oznaczeń w plikach PDF i ebookach

Aplikacja Twój Telefon pozwala połączyć urządzenia z Windows 10 ze smartfonami pracującymi pod kontrolą iOS i Androida. Można dzięki temu przeglądać strony internetowe na telefonie, a następnie kontynuować na PC od ostatnio odwiedzonej na

Ulepszono podgląd przy wyszukiwaniu; nie potrzeba już klikać na panel, aby uzyskać podgląd

Pomniejsze zmiany obejmują m.in. ciemny motyw dla Eksploratora Plików, dodanie klawiatury SwiftKey, który znajduje zastosowanie w urządzeniach z ekranem dotykowym, zmienienie mechanizmu aktualizacji na mniej inwazyjną, szybsze logowanie na współdzielonych maszynach

Aktualizacja KB4458469 (kompilacja systemu operacyjnego 17763.55), 26 września 2018

UWAGA: ta aktualizacja została ponownie wydana ze względu na brak rozwiązania. Jeśli zainstalowano kompilację 17134.319, należy zainstalować tę nowszą wersję kompilacji 17134.320 systemu operacyjnego.

Ta aktualizacja zawiera ulepszenia związane z jakością. W tej aktualizacji nie wprowadzono żadnych nowych funkcji systemu operacyjnego. Niektóre kluczowe zmiany:

Rozwiązuje problem powodujący wyświetlenie monitu „Potrzebujesz nowej aplikacji, aby to otworzyć”. Ten problem występuje podczas ponownego ładowania strony internetowej w niestandardowym porcie poprzez naciśnięcie klawisza Enter.

Rozwiązuje problem, który powoduje, że nie można pobierać ze względu na nieobsługiwanie MOTW w lokalizacji pobierania.

Rozwiązuje problem, który uniemożliwia działanie zasady DefaultSearchProvider, kiedy jest stosowana zasada FirstRunPage.

Rozwiązuje problem, który powoduje, że pasek adresu traci koncentrację po włączeniu nowej karty, kiedy jest wyłączona zasada Zezwalaj na wyświetlanie zawartości sieci web na stronie nowej karty.

Rozwiązuje problem, który uniemożliwia zasadzie Konfiguruj menedżera haseł programu Microsoft Edge pomijanie monitu Zapisz hasła, gdy zasada jest wyłączona.

Rozwiązuje problem powodujący, że nie można pobierać do lokalizacji WebDAV.

Rozwiązuje problem z podglądem plików plików .html, .mht i załączników wiadomości e-mail (MIME) w programie Microsoft Outlook.

Rozwiązuje problem, który powoduje, że zabezpieczenia programu Internet Explorer i okna dialogowe certyfikatu wyświetlają monit o w tle, a nie na pierwszym planie w pewnych okolicznościach.

Rozwiązuje problem, który może spowodować, że system przestanie odpowiadać, gdy aplikacje wywołują interfejs API EnableEUDC.

Rozwiązuje problem w scenariuszach obsługi wielu monitorów, który powoduje, że menu kontekstowe sprawdzania pisowni są wyświetlane na niewłaściwym monitorze. Ten problem występuje, gdy klient kliknie prawym przyciskiem myszy słowo z błędem w programie Internet Explorer.

Rozwiązuje problem występujący podczas wprowadzania znaków w języku japońskim w sesji pulpitu zdalnego (mstsc.exe).

Rozwiązuje problem występujący podczas korzystania z niskich poziomów zaczepienia myszy w procesach o wysokim poziomie integralności.

Rozwiązuje problem, który uniemożliwia poprawne działanie niestandardowych układów klawiatury.

Sprawia, że zasady dla strony ustawień są dostępne w obszarze Konfiguracja użytkownika. Ścieżka GPO: Konfiguracja użytkownika/Szablon administracyjny/Panel sterowania/Widoczność strony ustawień

Rozwiązuje problem, który uniemożliwia niektórym urządzeniom Bluetooth parowanie z systemem Windows.

Rozwiązuje problem w Universal CRT, który zwraca oczekiwane dane wyjściowe lub znak zero podczas wywoływania _getch().

Rozwiązuje problem w Universal CRT, który zwraca nieoczekiwane znaki podczas wywoływania funkcji _findfirst() lub _findnext().

Rozwiązuje problem Universal CRT, który uniemożliwia niektórym funkcjom akceptowanie wąskich danych wejściowych lub zwrócenie prawidłowych danych na wyjściu w przypadku określonych stron kodu ANSI. Ten problem dotyczy setargv.obj podczas używania analizy symbolu wieloznacznego i wywołań do uzyskania bieżącej nazwy modułu do debugowania systemu windows. Ten problem dotyczy również następujących funkcji:

_chdir()

_exec()

_fullpath()

_loaddll

_popen()

_system()

_spawn() (i warianty)

Rozwiązuje problem z ocenianiem całego ekosystemu systemu Windows w celu zapewnienia zgodności aplikacji i urządzeń ze wszystkimi aktualizacjami systemu Windows.

Rozwiązuje problem z potokiem diagnostycznym dla urządzeń zarejestrowanych w Windows Analytics, gdy klucz rejestru CommercialID „HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\DataCollection” jest obecny.

Rozwiązuje problem uniemożliwiający synchronizowanie zaplanowanych zadań klienta App-V po włączeniu zasad blokowania Device Guard.

Rozwiązuje problem, który może spowodować, że proces usługi podsystemu urzędu zabezpieczeń lokalnych (LSASS) przestaje działać podczas próby przetworzenia nieprawidłowo utworzonego identyfikatora zabezpieczeń (SID).

Rozwiązuje problem, który powoduje opóźnienia w odblokowywaniu lub logowaniu się do komputera, który został przeniesiony do innej sieci. Na przykład występuje opóźnienie podczas przenoszenia z firmowej sieci LAN lub WLAN domowej sieci LAN, gdzie kontrolery domeny nie są osiągalne.

Rozwiązuje problem występujący na niektórych laptopach, który powoduje, że nie można się wylogować. Ten problem występuje, gdy klient wyloguje się i natychmiast zamknie laptopa. Po ponownym otwarciu laptopa urządzenie musi zostać ponownie uruchomione.

Rozwiązuje problem występujący podczas włączania funkcji BitLocker z konta administratora lokalnego.

Rozwiązuje problem występujący na urządzeniach z czujnikami linii papilarnych uaktualnionych z Windows 10 w wersji 1709. Po uaktualnieniu użytkownicy nie mogą zalogować się za pomocą czujnika linii papilarnych.

Rozwiązuje problem, który powoduje, że niektóre systemy uruchamiają się nawet o minutę dłużej. Dzieje się tak w systemach, które nie mają zainstalowanych czytników kart inteligentnych.

Rozwiązuje problem uniemożliwiający logowanie do urządzenia z systemem Windows 10S za pomocą numeru PIN po uaktualnieniu systemu do Windows 10 w wersji 1803. Klient widzi błąd: „Ze względu na zmianę ustawień bezpieczeństwa na tym urządzeniu kod PIN utracił ważność”.

Rozwiązuje problem, który powoduje, że połączenie dostępu bezpośredniego kończy się niepowodzeniem, gdy certyfikat uwierzytelnienia klienta jest zapisany na urządzeniu TPM.

Rozwiązuje problem, który sprawia, że system rejestruje negatywne zdarzenia dla prawidłowych sterowników, które powinny być zaufane. Ten problem występuje podczas działania funkcji Kontrola aplikacji usługi Windows Defender (Device Guard) w trybie inspekcji.

Rozwiązuje problem, który powoduje, że interfejs użytkownika zewnętrznego dostawcy sieci VPN przestaje działać po dynamicznym zwolnieniu Cryptui.dll.

Rozwiązuje problem, który powoduje, że czasami przy logowaniu na serwer host sesji usług pulpitu zdalnego nie ma odpowiedzi.

Rozwiązuje problem, który powoduje, że drukowanie do otwartego lub istniejącego pliku kończy się niepowodzeniem bez wyświetlania komunikatu o błędzie. Ten problem występuje podczas korzystania z funkcji Drukuj w formacie PDF firmy Microsoft lub modułu zapisywania dokumentów XPS.

Rozwiązuje problem polegający na tym, że codzienne powtarzalne zadanie zaczyna się nieoczekiwanie, kiedy zadanie zostaje utworzone po raz pierwszy lub kiedy zostaje zaktualizowane.

Rozwiązuje problem uniemożliwiający uruchomienie kolejnych działań w przypadku tworzenia wielu akcji w zadaniach przy użyciu Harmonogramu zadań i zadanie jest zaplanowane w regule Zatrzymaj istniejące wystąpienie.

Rozwiązuje problem z zadaniem, które ma ustawienie powtarzania. Zadanie nie jest zaplanowane i nie uruchamia się po wyłączeniu i ponownym włączeniu. Następny czas wykonywania w Harmonogramie zadań pokazuje prawidłowy czas, ale zadanie nie zaczyna się o tej godzinie.

Rozwiązuje problem, który uniemożliwia debugowanie zminimalizowanych aplikacji platformy uniwersalnej systemu Windows.

Rozwiązuje problem z wdrożeniami programu Visual Studio platformy uniwersalnej systemu Windows, który powoduje wyświetlenie błędu „Nie można ukończyć operacji ze względu na nieoczekiwany identyfikator hosta”.

Rozwiązuje problem, który ignoruje flagę MM_DONT_ZERO_ALLOCATION. Ten problem prowadzi do obniżenia wydajności i, od czasu do czasu, pojawia się błąd 0x139.

Rozwiązuje problem, który powoduje, że NTLTEST, DCLOCATOR lub przyłączanie do domeny usługi Active Directory i SAMBA nie udaje się podczas korzystania z nazwy domeny NetBIOS. Wyświetlany jest błąd: „Nie można skontaktować się z kontrolerem domeny usługi Active Directory dla domeny %domain%”. Dotyczy to również problemów z połączeniem dla aplikacji, które używają skrzynek mailslot do komunikacji.

Rozwiązuje problem występujący podczas korzystania z zaszyfrowanych wiadomości e-mail. Jeśli klient wybiera Anuluj, gdy po raz pierwszy zostanie wyświetlony monit o podanie numeru PIN, jest wyświetlanych wiele monitów o PIN zanim przestają się w ogóle pojawiać.

Rozwiązuje problem, który uniemożliwia Podglądowi Pomocy firmy Microsoft renderowanie zawartości HTML wewnątrz pliku .chm Pomocy systemu Windows, gdy plik .chm jest przechowywany w lokalizacji sieciowej.

Rozwiązuje problem polegający na tym, że na ekranie blokady jest widoczny jednolity kolor zamiast obrazu określonego przez zasadę zanim klient zaloguje się po raz pierwszy.

Rozwiązuje problem, który powoduje, że przeglądarka Microsoft Edge przestaje działać po drukowaniu pliku PDF w oknie o rozmiarze 0.

Rozwiązuje problem, , który powoduje, że Microsoft Edge przestaje działać i zamyka skojarzone strony sieci Web. Dzieje się tak, gdy określone dokumenty PDF mają problemy z synchronizacją czasową podczas ładowania.

Rozwiązuje problem z zaplanowanym zadaniem, które ma nieokreślony czas trwania. Zadanie rozpoczyna się natychmiast po jego utworzeniu zamiast w czasie ustawionym na karcie wyzwalaczy.

Rozwiązuje problem, w którym GetSystemTime() czasami może zwracać nieprawidłową wartość, jeśli bezpośrednio przed nim użyto SetSystemTime().

Rozwiązuje problem występujący podczas korzystania z grupy zasad „X509HintsNeeded” do wstępnego wypełniania pola wskazówki dotyczącej nazwy użytkownika. Pole Wskazówka dotycząca nazwy użytkownika jest nieoczekiwanie puste po odblokowaniu urządzenia po pomyślnym zalogowaniu. Wskazówka dotycząca nazwy użytkownika powinna działać tylko dla blokowania i odblokowywania i nie jest przeznaczona dla wylogowywania i logowania.

Rozwiązuje problem, który polega na tym, że nie udaje się zachować układu kafelków po uaktualnieniu do systemu Windows 10 w wersji 1803, 1703 i 1607.

Rozwiązuje problem, który zwraca wartości tymczasowe dla nowej ery kalendarza japońskiego.

Rozwiązuje problem, w którym ustawienia aplikacji działających w tle skonfigurowane przez użytkownika zostają utracone po uruchomieniu urządzenia ze względu na nieprawidłowe listy kontroli dostępu rejestru.

Rozwiązuje problem, który uniemożliwia aplikacjom Microsoft Centennial i niektórym aplikacjom systemu operacyjnego wyświetlanie wyskakujących powiadomień.

Rozwiązuje problem powodujący, ze wszystkie maszyny wirtualne gości wyposażone w podwójne karty sieciowe z funkcją równoważenia obciążenia sieciowego (NLB) i nadające w trybie emisji pojedynczej nie odpowiadają na żądania NLB, gdy zostaną ponownie uruchomione.

Rozwiązuje problem, który uniemożliwia działanie obu tuneli w dwutunelowej konfiguracji VPN AlwaysOn używającej wykrywania sieci.

UWAGA:

Po zainstalowaniu tej aktualizacji, niektórzy użytkownicy nie mogą skonfigurować ustawień domyślnych programu Win32 dla określonych aplikacji i typów plików za pomocą polecenia Otwórz za pomocą... lub w menu Ustawienia > Aplikacje > Aplikacje domyślne . W niektórych przypadkach Notatnika Microsoft lub innych programów Win32 nie można ustawić jako domyślnych - ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4467682

Aktualizacja KB4464218 (kompilacja systemu operacyjnego 17134.286), 17 września 2018

Ta aktualizacja zawiera ulepszenia związane z jakością i bezpieczeństwem. W tej aktualizacji nie wprowadzono żadnych nowych funkcji systemu operacyjnego. Dedykowana jest problemom, jaki pojawiły się po instalacji wszystkich poprawek pomiędzy 24 czerwca a 11 sierpnia 2018. Windows nie rozpoznaje od tego momentu certyfikatu Personal Information exchange (PFX), który jest używany do uwierzytelniania połączeń Wi-fi i VPN. Może to wiązać się z dłuższym czasem nawiązywania połączeń.

Aktualizacja KB4464218 (kompilacja systemu operacyjnego 17134.285), 11 września 2018

Ta wersja zawiera także aktualizacje oprogramowania urządzenia Microsoft HoloLens (kompilacja systemu operacyjnego 17134.285), które zostały wydane 11 września 2018 r. Ta aktualizacja zawiera ulepszenia związane z jakością. W tej aktualizacji nie wprowadzono żadnych nowych funkcji systemu operacyjnego. Niektóre kluczowe zmiany:

Zapewnia ochronę przed luką w zabezpieczeniach 2 Spectre Variant 2 (CVE-2017-5715) dla urządzeń ARM64.

Rozwiązuje problem, który powoduje nadmierne zużycie mocy obliczeniowej procesora przez usługę Asystent zgodności programów (AZP). Dzieje się tak, kiedy działające równocześnie wątki monitowania programów dodawania i usuwania (ARP) nie są obsługiwane prawidłowo.

Zaktualizowano zabezpieczenia programu Internet Explorer, aparatu obsługi skryptów firmy Microsoft, składnika Microsoft Graphics, nośników systemu Windows, powłoki systemu Windows, funkcji Windows Hyper-V, funkcji sieci w centrach danych w systemie Windows, wirtualizacji w systemie Windows i jądra systemu Windows, Windows Linux, jądra systemu Windows, aparatu bazy danych Microsoft JET, Windows MSXML oraz Windows Server.

UWAGA - po zainstalowaniu tej aktualizacji system Windows przestaje rozpoznawać certyfikat wymiany informacji osobistych (PFX), który jest używany do uwierzytelniania połączenia z siecią Wi-Fi lub VPN. W związku z tym usługa Microsoft Intune potrzebuje bardzo dużo czasu na dostarczenie profili użytkowników, ponieważ nie rozpoznaje, że wymagany certyfikat znajduje się na urządzeniu. Problem został rozwiązany w aktualizacji KB4464218.

Wszystkie maszyny wirtualne gości wyposażone w karty sieciowe z funkcją równoważenia obciążenia sieciowego (NLB) i nadające w trybie emisji pojedynczej nie odpowiadają na żądania NLB, gdy zostaną ponownie uruchomione - problem został rozwiązany w aktualizacji KB4458469.

Aktualizacja KB4346783 (kompilacja systemu operacyjnego 17134.254), 30 sierpnia 2018

Ta aktualizacja zawiera ulepszenia związane z jakością. W tej aktualizacji nie wprowadzono żadnych nowych funkcji systemu operacyjnego. Niektóre kluczowe zmiany:

Rozwiązuje problem w aplikacjach korzystających z biblioteki Microsoft Foundation Class, który może powodować migotanie okien aplikacji.

Rozwiązuje problem polegający na różnicy w obsłudze zdarzeń dotyku i kliknięcia przycisku myszy w aplikacjach korzystających z podsystemu Windows Presentation Foundation (WPF), które mają przezroczyste okno nakładane.

Rozwiązuje problem z niezawodnością w aplikacji, które intensywnie korzystają z zagnieżdżania okien.

Rozwiązuje problem w uniwersalnym środowisku CRT, który czasami powoduje, że silnik FMOD w architekturze AMD64 zwraca niepoprawne wyniki przy bardzo dużych danych wejściowych. FMOD jest często używany do zaimplementowania operatora modulo w implementacjach JavaScript i Python używających uniwersalnego środowiska wykonawczego C.

Rozwiązuje problem w uniwersalnym środowisku CRT, który powoduje, że funkcja _get_pgmptr() zwraca pusty ciąg.

Rozwiązuje problem w uniwersalnym środowisku CRT, który powoduje, że funkcja isprint() zwraca wartość PRAWDA dla karty podczas używania ustawień regionalnych języka C.

Rozwiązuje problem polegający na tym, że przeglądarka Microsoft Edge lub inna aplikacja platformy UWP nie może uwierzytelnić klienta, gdy klucz prywatny jest przechowywany na urządzeniu TPM 2.0.

Rozwiązuje problem, który powoduje niepowodzenie zarejestrowania lub odnowienia certyfikatu komputera z powodu błędu „Odmowa dostępu” po zainstalowaniu aktualizacji z kwietnia 2018 r. Ten problem występuje, gdy proces rejestru ma niższy identyfikator procesu (PID) niż wszystkie inne procesy poza procesem SYSTEM.

Rozwiązuje problem polegający na tym, że czasami odszyfrowane dane nie były usuwane z pamięci po ukończeniu operacji odszyfrowywania CAPI.

Rozwiązuje problem, który po zakończeniu wykonywania zasady integralności kodu uniemożliwiał aplikacji PackageInspector.exe należącej do rozwiązania Device Guard dołączenie wszystkich plików niezbędnych do poprawnego działania tej aplikacji.

Rozwiązuje problem polegający na tym, że nie wszystkie drukarki sieciowe są połączone po zalogowaniu użytkownika. Klucz HKEY_USERS\User\Printers\Connections pokazuje prawidłowe drukarki sieciowe dla odnośnego użytkownika, jednak lista brakujących drukarek sieciowych z tego klucza rejestru nie jest wypełniana w żadnej aplikacji, takiej jak Notatnik firmy Microsoft, ani w aplecie Urządzenia i drukarki. Drukarki mogą zniknąć lub przestać działać.

Rozwiązuje problem, który uniemożliwia drukowanie dla wersji 64-bitowego systemu operacyjnego, gdy 32-bitowe aplikacje personifikują innych użytkowników (zazwyczaj przez wywołanie funkcji LogonUser). Ten problem występuje po zainstalowaniu comiesięcznych aktualizacji, począwszy od wydanego w sierpniu 2017 r.pakietu KB4034681. Aby rozwiązać ten problem w przypadku stosownych aplikacji, zainstaluj tę aktualizację, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

Użyj Zestawu narzędzi do sprawdzania zgodności aplikacji firmy Microsoft , aby globalnie włączyć poprawkę zgodności aplikacji Splwow64Compat

Użyj następującego ustawienia rejestru, a następnie ponownie uruchom 32-bitową aplikację: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Print Setting: Splwow64Compat

Typ: DWORD

Value1: 1

Rozwiązuje problem, który powoduje niepowodzenie uwierzytelniania metodą EAP-TTLS (CHAP) w sieci Wi-Fi, jeśli użytkownik zapisze dane poświadczeń przed rozpoczęciem uwierzytelniania.

Rozwiązuje problem, który powoduje, że urządzenia, które mają włączoną obsługę protokołu 802.1x Extensible Authentication Protocol (EAP), losowo przestają działać, czemu towarzyszy błąd zatrzymania „0xD1 DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL”. Ten problem występuje, gdy pula pamięci jądra ulegnie uszkodzeniu. Awarie zwykle występują w kontekście pliku nwifi.sys.

Rozwiązuje problem, który może powodować usuwanie opcji Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) z rezerwacji po zmianie ustawień zakresu protokołu DHCP.

Rozszerza usługę zarządzania kluczami (KMS) o obsługę nadchodzących wersji klienckiego systemu Windows 10 Enterprise LTSC i serwerowego systemu Windows Server. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz KB4347075.

Rozwiązuje problem, który może powodować, że program Microsoft Edge nie uruchamia się, gdy korzystasz z nowego okna funkcjiApplication Guard.

UWAGA - Po zainstalowaniu tej aktualizacji system Windows przestaje rozpoznawać certyfikat wymiany informacji osobistych (PFX), który jest używany do uwierzytelniania połączenia z siecią Wi-Fi lub VPN. W związku z tym usługa Microsoft Intune potrzebuje bardzo dużo czasu na dostarczenie profili użytkowników, ponieważ nie rozpoznaje, że wymagany certyfikat znajduje się na urządzeniu -ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4464218.

Aktualizacja KB4343909 (kompilacja systemu operacyjnego 17134.228), 14 sierpnia 2018

Ta aktualizacja zawiera ulepszenia związane z jakością. W tej aktualizacji nie wprowadzono żadnych nowych funkcji systemu operacyjnego. Niektóre kluczowe zmiany:

Zapewnia ochronę przed nowa luką wykonywania spekulacyjnego w kanale bocznym znaną pod nazwa L1 Terminal Fault (L1TF), która wpływa na procesory Intel Core® i procesory Intel® Xeon® (CVE-2018-3620 i CVE-2018-3646). Upewnij się, że poprzednie zabezpieczenia systemu operacyjnego przed lukami Spectre Variant 2 oraz Meltdown są włączone, używając do tego ustawień rejestru opisanych w artykułach bazy wiedzy Klient systemu Windows oraz Serwer systemu Windows. (Te ustawienia rejestru są domyślnie włączone w przypadku wersji klienckich systemu operacyjnego Windows, ale są one domyślnie wyłączone w serwerach systemu operacyjnego Windows).

Rozwiązuje problem powodujący duże obciążenie procesora, co prowadziło do spadku wydajności w przypadku niektórych systemów z procesorami AMD z rodziny 15h i 16h. Ten problem występuje po zainstalowaniu aktualizacji systemu Windows z czerwca lub lipca 2018 udostępnionych przez firmę Microsoft oraz aktualizacji mikrokodu AMD związanej z luką Spectre Variant 2 (CVE-2017-5715 — iniekcja celu rozgałęzienia).

Rozwiązuje problem, który uniemożliwia aplikacjom odbieranie aktualizacji siatki po wznowieniu działania komputera. Ten problem występuje w przypadku aplikacji, które korzystają z danych siatki mapowania przestrzennego i są częścią cyklu uśpienia lub wznowienia.

Zapewnia, że Internet Explorer i Microsoft Edge obsługują tag preload="none".

Rozwiązuje problem, który uniemożliwia niektórym aplikacjom na HoloLens, np. Pomoc zdalna, uwierzytelniania po uaktualnieniu z Windows 10 w wersji 1607 do Windows 10 w wersji 1803.

Rozwiązuje problem, który znacznie skracał czas pracy baterii po uaktualnieniu do Windows 10 w wersji 1803.

Rozwiązuje problem, który powoduje, blokowanie przez Device Guard niektórych identyfikatorów klasy ieframe.dll po zainstalowaniu aktualizacji zbiorczej z maja 2018.

Likwiduje luki w zabezpieczeniach związane z funkcją Export-Modulemember() w połączeniu z symbolem wieloznacznym (*) i skryptem dot-sourcing. Po zainstalowaniu tej aktualizacji uruchamianie istniejących modułów na urządzeniach, które mają włączone Device Guard, będzie celowo kończyło się niepowodzeniem. Błąd wyjątku to „Ten moduł używa operatora dot-source, podczas gdy funkcje eksportu używają symboli wieloznacznych. Jest to niedozwolone, gdy w systemie obowiązuje zasada wymuszania weryfikacji aplikacji.” Więcej informacji można znaleźć na stronachhttps://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2018-8200 ihttps://aka.ms/PSModuleFunctionExport.

Rozwiązuje problem, który został wprowadzony wraz z aktualizacją oprogramowania .NET Framework z lipca 2018 r. Aplikacje wykorzystujące składniki modelu COM nie były prawidłowo ładowane lub uruchamiane z powodu błędu „Odmowa dostępu”, „Klasa niezarejestrowana” lub „Z nieznanych powodów wystąpił błąd wewnętrzny”.

Rozwiązuje problem luki w zabezpieczeniach poprawiając sposób, w jaki .NET Framework obsługuje połączenia sieciowe o dużym obciążeniu lub wysokim zagęszczeniu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz CVE-2018-8360.

Aktualizacje zabezpieczeń systemu Windows Server.

UWAGA: uruchomienie programu Microsoft Edge przy użyciu opcji Nowe okno ochrony aplikacji może zakończyć się niepowodzeniem; ten problem nie występuje w przypadku zwykłych instancji programu Microsoft Edge - Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4346783.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji system Windows przestaje rozpoznawać certyfikat wymiany informacji osobistych (PFX), który jest używany do uwierzytelniania połączenia z siecią Wi-Fi lub VPN. W związku z tym usługa Microsoft Intune potrzebuje bardzo dużo czasu na dostarczenie profili użytkowników, ponieważ nie rozpoznaje, że wymagany certyfikat znajduje się na urządzeniu - Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4464218.

Aktualizacja KB4340917 (kompilacja systemu operacyjnego 17134.191), 24 lipca 2018

Ta aktualizacja zawiera ulepszenia związane z jakością. W tej aktualizacji nie wprowadzono żadnych nowych funkcji systemu operacyjnego. Niektóre kluczowe zmiany:

Rozwiązuje problem, który powoduje, że urządzenia w ramach domen Active Directory i Hybrid AADJ++ nieoczekiwanie wyrejestrowują się z Microsoft Intune lub usługi MDM innej firmy po zainstalowaniu aktualizacji pakietu inicjowania obsługi (PPKG). Ten problem występuje na urządzeniach, które podlegają zasadom grupy „Automatyczna rejestracja w usłudze MDM za pomocą tokenu usługi AAD”. Jeśli użytkownik uruchomił skrypt „Disable-AutoEnrollMDMCSE. PS1” jako obejście tego problemu, uruchom „Enable-AutoEnrollMDMCSE. PS1” z poziomu okna PowerShell w trybie administratora po zainstalowaniu tej aktualizacji.

Rozwiązuje dodatkowe problemy ze zaktualizowanymi informacjami o strefie czasowej.

Zwiększa zdolność rodziny funkcji Ctype uniwersalnego środowiska CRT do obsługi zdarzeń EOF jako prawidłowych danych wejściowych.

Rozwiązuje problem z rejestracją w usłudze „Push to Install”.

Rozwiązuje problem z profilem użytkownika mobilnego, gdzie foldery Appdata\Local i AppData\Locallow są nieprawidłowo zsychnronizowane w obszarze logowania i wylogowania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz KB4340390.

Rozwiązuje problemy związane z urządzeniami zewnętrznymi, które korzystają z parametrów jakości usług (QoS) w przypadku połączeń Bluetooth.

Rozwiązuje problem, który powoduje, że użycie pamięci przez program SQL Server zwiększa się wraz z upływem czasu podczas szyfrowania danych przy użyciu klucza symetrycznego z certyfikatem. Następnie możesz wykonać kwerendy, które otwierają i zamykają klucz symetryczny w rekursywnej pętli.

Rozwiązuje problem, w którym użycie nieprawidłowego hasła w środowisku PEAP sieci bezprzewodowej z włączoną funkcją SSO przesyła dwa żądania uwierzytelnienia z nieprawidłowym hasłem. Zbyt wiele żądań uwierzytelnienia może spowodować przedwczesną blokadę kont w środowiskach z niskimi progami blokady konta. Aby włączyć zmiany, dodaj nowy klucz rejestru DisableAuthRetry (Dword) na HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\PPP\EAP\26 używając regedit i ustaw go na 1.

Rozwiązuje problem, który uniemożliwia drukowanie czcionki OpenType w aplikacji Win32.

Rozwiązuje problem dotyczący ograniczania szybkości odpowiedzi DNS, który powoduje przeciek pamięci przy włączonym trybie LogOnly.

Rozwiązuje problem w sesji RemoteApp mogący powodować wyświetlanie się czarnego ekranu po zmaksymalizowaniu widoku okna aplikacji na drugim monitorze.

Rozwiązuje problem w edytorze IME powodujący nieoczekiwaną finalizację ciągów podczas wprowadzania tekstu japońskiego w różnych aplikacjach, np. w Microsoft Outlook.

UWAGA: Po zainstalowaniu jednej z aktualizacji zabezpieczeń.NET Framework z lipca 2018 r nie można załadować składnika COM i wyświetlany jest komunikat „Odmowa dostępu”, „Klasa niezarejestrowana” lub „Z nieznanych powodów wystąpił błąd wewnętrzny”. Najczęstszy podpis błędu jest następujący:

Typ wyjątku: System.UnauthorizedAccessException / Komunikat: odmowa dostępu. (Wyjątek od HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED))

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4343909.

Aktualizacja KB4338819 (kompilacja systemu operacyjnego 17134.165), 10 lipca 2018

Ta aktualizacja zawiera ulepszenia związane z jakością. W tej aktualizacji nie wprowadzono żadnych nowych funkcji systemu operacyjnego. Niektóre kluczowe zmiany:

Rozwiązuje problem, który powoduje, że urządzenia w ramach domen Active Directory i Hybrid AADJ++ nieoczekiwanie wyrejestrowują się z Microsoft Intune lub usługi MDM innej firmy po zainstalowaniu aktualizacji pakietu inicjowania obsługi (PPKG). Ten problem występuje na urządzeniach, które podlegają zasadom grupy „Automatyczna rejestracja w usłudze MDM za pomocą tokenu usługi AAD”. Jeśli użytkownik uruchomił skrypt „Disable-AutoEnrollMDMCSE. PS1” jako obejście tego problemu, uruchom „Enable-AutoEnrollMDMCSE. PS1” z poziomu okna PowerShell w trybie administratora po zainstalowaniu tej aktualizacji.

Rozwiązuje dodatkowe problemy ze zaktualizowanymi informacjami o strefie czasowej.

Zwiększa zdolność rodziny funkcji Ctype uniwersalnego środowiska CRT do obsługi zdarzeń EOF jako prawidłowych danych wejściowych.

Rozwiązuje problem z rejestracją w usłudze „Push to Install”.

Rozwiązuje problem z profilem użytkownika mobilnego, gdzie foldery Appdata\Local i AppData\Locallow są nieprawidłowo zsychnronizowane w obszarze logowania i wylogowania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz KB4340390.

Rozwiązuje problemy związane z urządzeniami zewnętrznymi, które korzystają z parametrów jakości usług (QoS) w przypadku połączeń Bluetooth.

Rozwiązuje problem, który powoduje, że użycie pamięci przez program SQL Server zwiększa się wraz z upływem czasu podczas szyfrowania danych przy użyciu klucza symetrycznego z certyfikatem. Następnie możesz wykonać kwerendy, które otwierają i zamykają klucz symetryczny w rekursywnej pętli.

Rozwiązuje problem, w którym użycie nieprawidłowego hasła w środowisku PEAP sieci bezprzewodowej z włączoną funkcją SSO przesyła dwa żądania uwierzytelnienia z nieprawidłowym hasłem. Zbyt wiele żądań uwierzytelnienia może spowodować przedwczesną blokadę kont w środowiskach z niskimi progami blokady konta. Aby włączyć zmiany, dodaj nowy klucz rejestru DisableAuthRetry (Dword) na HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\PPP\EAP\26 używając regedit i ustaw Rozwiązuje problem, który uniemożliwia drukowanie czcionki OpenType w aplikacji Win32.

Rozwiązuje problem dotyczący ograniczania szybkości odpowiedzi DNS, który powoduje przeciek pamięci przy włączonym trybie LogOnly.

Rozwiązuje problem w sesji RemoteApp mogący powodować wyświetlanie się czarnego ekranu po zmaksymalizowaniu widoku okna aplikacji na drugim monitorze.

Rozwiązuje problem w edytorze IME powodujący nieoczekiwaną finalizację ciągów podczas wprowadzania tekstu japońskiego w różnych aplikacjach, np. w Microsoft Outlook.

UWAGA: Po zainstalowaniu jednej z aktualizacji zabezpieczeń.NET Framework z lipca 2018 r nie można załadować składnika COM i wyświetlany jest komunikat „Odmowa dostępu”, „Klasa niezarejestrowana” lub „Z nieznanych powodów wystąpił błąd wewnętrzny”. Najczęstszy podpis błędu jest następujący:

Typ wyjątku: System.UnauthorizedAccessException. Komunikat: odmowa dostępu. (Wyjątek od HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED))

Aktualizacja KB4284848 (kompilacja systemu operacyjnego 17134.137), 26 czerwca 2018 r

Ta aktualizacja zawiera ulepszenia związane z jakością. W tej aktualizacji nie wprowadzono żadnych nowych funkcji systemu operacyjnego. Niektóre kluczowe zmiany:

Zwiększa zdolność rodziny funkcji Ctype uniwersalnego środowiska CRT do prawidłowej obsługi zdarzeń EOF jako prawidłowych danych wejściowych.

Umożliwia debugowanie zawartości widoku sieci Web w aplikacjach platformy UWP za pomocą aplikacji Microsoft Edge DevTools Preview dostępnej w sklepie Microsoft Store.

Rozwiązuje problem, który może powodować niepowodzenie działania rozszerzenia zasad grupy Opcje łagodzenia działającego po stronie klienta podczas przetwarzania zasad grupy. Zgłaszany komunikat o błędzie to „System Windows nie może zastosować ustawień rozszerzenia MitigationOptions. Ustawienia rozszerzenia MitigationOptions mogą mieć własny plik dziennika.” lub „ ProcessGPOList: Rozszerzenie MitigationOptions zwraca wartość 0xea”. Ten problem występuje, gdy rozszerzenie Opcje łagodzenia zdefiniowano ręcznie, przy użyciu zasad grupy na komputerze z programem Windows Defender Security Center lub przy użyciu polecenia cmdlet Set-ProcessMitigation programu PowerShell.

Ocenia cały ekosystem systemu Windows w celu zapewnienia zgodności aplikacji i urządzeń ze wszystkimi aktualizacjami systemu Windows.

Rozwiązuje problem, który uniemożliwia odebranie aktualizacji Windows 10 (wersja 1803) na urządzeniach w jednostce SKU Workstation Pro.

Zaktualizowano zabezpieczenia programu Internet Explorer, aplikacji systemu Windows, mechanizmu obsługi grafiki w systemie Windows, funkcji sieci w centrach danych w systemie Windows, obsługi sieci bezprzewodowych przez system Windows, mechanizmu wirtualizacji w systemie Windows, jądra systemu Windows i programu Windows Server.

UWAGA: Po zainstalowaniu tej aktualizacji na serwerze DHCP pracy awaryjnej urządzenia klienckie z wersją Enterprise mogą otrzymywać nieprawidłową konfiguracji w odpowiedzi na żądanie nowego adresu IP. Może to spowodować utratę łączności, ponieważ systemy nie są w stanie odnowić swoich dzierżaw, ponadto po zainstalowaniu tej aktualizacji na niektórych urządzeniach, gdzie są wykonywane zadania monitorowania sieci, może wystąpić błąd zatrzymania 0xD1 z powodu sytuacji wyścigu. Oba problemy zostały rozwiązane w aktualizacji KB4345421.

Aktualizacja KB4284835 (kompilacja systemu operacyjnego 17134.112), 12 czerwca 2018 r

Ta aktualizacja zawiera ulepszenia związane z jakością. W tej aktualizacji nie wprowadzono żadnych nowych funkcji systemu operacyjnego. Niektóre kluczowe zmiany:

Zapewnia zabezpieczenie przed dodatkową podklasą spekulacyjnych uruchomień w lokach kanałów bocznych znaną pod nazwą Speculative Store Bypass (CVE-2018-3639). Tego zabezpieczenia nie są domyślnie włączone. Wskazówki dla klienta Windows (specjalista IT) znajdują się w kompilacji KB4073119. Wskazówki dla Windows Server znajdują się w aktualizacji zbiorczej KB4072698. Użyj tego dokumentu ze wskazówkami, aby włączyć ochronę przed Speculative Store Bypass (CVE-2018-3639) oprócz zabezpieczeń, które zostały już opublikowane w kontekście zagrożeń Spectre Variant 2 (CVE-2017-5715) i Meltdown (CVE-2017-5754).

Rozwiązuje problem, w którym wersje 2017 i 2018 QuickBooks nie dawały się uruchomić w trybie wielu użytkowników na urządzeniach z systemem Windows 10 w wersji 1803. Użytkownikom będzie teraz oferowany system Windows 10 w wersji 1803.

Dodaje obsługę standardu sieciowego plików SameSite w programach Microsoft Edge i Internet Explorer.

Rozwiązuje problem z programem Internet Explorer, który uniemożliwia korzystanie ze zaktualizowanej wersji usług lokalizacji.

Rozwiązuje problem powodujący awarię niektórych gier polegającą na błędzie wyświetlania okien dialogowych po podłączeniu do monitorów, które nie obsługują formaty wyświetlania z przeplotem.

Rozwiązuje problem ze sterowaniem jasnością na niektórych laptopach po aktualizacji systemu Windows 10 z kwietnia 2018.

Rozwiązuje problem niezawodności polegający na tym, że GameBar nie uruchamiał się.

Rozwiązuje problem gdzie aktualizacje oprogramowania układowego powodują, że urządzenia przechodzą w tryb odzyskiwania funkcji BitLocker, gdy funkcja BitLocker jest włączona, ale Bezpieczny rozruch nie jest obecny lub jest wyłączony. Ta aktualizacja zapobiega przed zainstalowaniem oprogramowania układowego na urządzeniach w takim stanie. Administratorzy mogą instalować aktualizacje oprogramowania układowego przez:

Tymczasowe wstrzymanie funkcji BitLocker.

Natychmiastowe zainstalowanie aktualizacji oprogramowania układowego przed kolejnym uruchomieniem systemu operacyjnego.

Natychmiastowo ponowne uruchamia urządzenie, tak aby funkcja BitLocker nie pozostawała stanie wstrzymania.

Rozwiązuje problem, który powodował, że system uruchamiał się z czarnym ekranem. Ten problem występuje, ponieważ poprzednie aktualizacje Spring Creators Update były niezgodne z niektórymi wersjami narzędzi regulacji komputerów po instalacji.

Rozwiązuje problem polegający na tym, że klienci korzystający z określonej kombinacji języków wyświetlania systemu Windows i pozycji na liście języków preferowanych przez użytkownika (UPLL) otrzymują dodatkową pozycję na liście UPLL i dodatkową pozycję w selektorze języka wpisywania. Ten problem występuje po uaktualnieniu systemu do Windows 10 w wersji 1803 i w związku z tym klienci nie mogą przenieść tego wpisu języka ani jego klawiatury.

Zaktualizowano zabezpieczenia programu Internet Explorer, przeglądarki Microsoft Edge, aparatu obsługi skryptów firmy Microsoft, mostka dla aplikacji klasycznych systemu Windows, aplikacji systemu Windows, powłoki systemu Windows, jądra systemu Windows, Windows Server, pamięci magazynowej i systemów plików systemu Windows, obsługi sieci bezprzewodowej w systemie Windows, zdalnego wykonywania kodu oraz mechanizmu wirtualizacji i jądra systemu Windows.

Windows 10 April 2018 Update (wersja 1803)

Wypuszczona 30 kwietnia 2018 aktualizacja systemu to nowe funkcje i poprawki już istniejących.

Największą nowością jest funkcja Timeline - czyli Oś Czasu . Oś czasu pomaga szybko wrócić do wykonywanej wcześniej czynności, takiej jak praca nad dokumentem lub przeglądanie witryny internetowej, na dowolnym komputerze z systemem Windows 10. Funkcja znajduje się na pasku zadań i uzupełnia widok zadań o aktualnie uruchomione aplikacje i ostatnie działania. Domyślnie oś czasu pokazuje migawki czynności wykonywanych wcześniej w obecnym dniu lub w konkretnym dniu w przeszłości. Paski przewijania z adnotacjami pokazują, w którym miejscu osi czasu się znajdujesz, a jeśli nie lubisz przewijać, możesz wyszukać element lub działanie, które chcesz wznowić. "Pamięć" sięga do 30 dni wstecz.

- czyli . Oś czasu pomaga szybko wrócić do wykonywanej wcześniej czynności, takiej jak praca nad dokumentem lub przeglądanie witryny internetowej, na dowolnym komputerze z systemem Windows 10. Funkcja znajduje się na pasku zadań i uzupełnia widok zadań o aktualnie uruchomione aplikacje i ostatnie działania. Domyślnie oś czasu pokazuje migawki czynności wykonywanych wcześniej w obecnym dniu lub w konkretnym dniu w przeszłości. Paski przewijania z adnotacjami pokazują, w którym miejscu osi czasu się znajdujesz, a jeśli nie lubisz przewijać, możesz wyszukać element lub działanie, które chcesz wznowić. "Pamięć" sięga do 30 dni wstecz. Pojawiło się Skupienie (nazywane również godzinami ciszy w starszej wersji systemu Windows 10) - pozwala uniknąć rozpraszających powiadomień, gdy trzeba zachować koncentrację.

(nazywane również w starszej wersji systemu Windows 10) - pozwala uniknąć rozpraszających powiadomień, gdy trzeba zachować koncentrację. Nowe narzędzie Diagnostic Data Viewer pozwala wyświetlić dane diagnostyczne, które firma Microsoft zbiera w czasie rzeczywistym z urządzenia z systemem Windows zgodnie z opcjami wybranymi przez użytkownika w ustawieniach diagnostyki i opinii systemu Windows. Dzięki tej aplikacji nie trzeba zastanawiać się, jakie informacje są zbierane z Twojego urządzenia.

pozwala wyświetlić dane diagnostyczne, które firma Microsoft zbiera w czasie rzeczywistym z urządzenia z systemem Windows zgodnie z opcjami wybranymi przez użytkownika w ustawieniach diagnostyki i opinii systemu Windows. Dzięki tej aplikacji nie trzeba zastanawiać się, jakie informacje są zbierane z Twojego urządzenia. Poprawiono funkcję My People - pozwala na trzymania na pasku zadań do 10 kontaktów. Poprzednio można było umieścić tylko trzy.

- pozwala na trzymania na pasku zadań do 10 kontaktów. Poprzednio można było umieścić tylko trzy. Microsoft Edge doczekał się kilku usprawnień, jak wyciszanie dźwięków w zakładkach i automatyczne uzupełnienia w wypełnianiu formularzy online.

Ponadto użytkownik otrzymuje lepsza kontrolę nad uprawnieniami aplikacji, w tym ich dostępu do kamery, lokalizacji oraz kontaktów.

Windows 10 Professional otrzymał chroniącą przeglądarkę Edge aplikację Windows Defender Application Guard. W celu podniesienia bezpieczeństwa pliki mogą być pobierane w obszarze przeglądarki zamiast do systemu.

Windows 10 Pro for Workstations otrzymało nowy plan zarządzania energią, nazwany Ultimate Performance, przeznaczony dla desktopów.