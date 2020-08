Windows 10 - sprawdź jakie ulepszenia przyniesie ze sobą aktualizacja 20H2

Użytkownicy systemu Windows 10 mogą się już pomału szykować do debiutu kolejnej wielkiej aktualizacji, która przyniesie ze sobą sporo zmian i nowości.

Windows 10 - aktualizacja 20H2 przyniesie ze sobą mnóstwo nowości

Microsoft stale dba o rozwój Windows 10. Jak niejednokrotnie podkreślali włodarze firmy - system ten będzie z nami jeszcze przez długie lata i wątpliwe jest, aby w ogóle pojawił się jego następca. Zamiast tego, Windows 10 regularnie otrzymywać będzie aktualizacje - zarówno mniejsze, jak i te krytyczne, które mają znaczący sposób wpływać na działanie oprogramowania.

Ostatnia duża aktualizacja Windows 10 zadebiutowała w maju tego roku i przyniosła ze sobą mnóstwo nowości i... problemów. Microsoft zapowiedział już kolejny duży update, który obecnie nosi nazwę 20H2, zadebiutuje on jeszcze w tym roku i zaoferuje nam wiele nowości i liczne poprawki błędów.

Windows 10 20H2 - co nowego?

W dalszej części bieżącego roku, wszyscy użytkownicy urządzeń z Windows 10 (i aktualizacją z maja 2020) otrzymają aktualizację systemu do wersji 20H2, w formie automatycznego comiesięcznego update'u. Co dokładnie otrzymamy? Przede wszystkim, 20H2 rozpocznie nowy rozdział w historii Windows 10. Od tej pory nazewnictwo wszystkich aktualizacji zostanie znacznie uproszczone i będą one odnosić się bezpośrednio do danego roku kalendarzowego i okresu publikacji. Jak zatem będą się on prezentować? Podobnie do "20H2", którą możemy czytać jako aktualizację z drugiej połowy 2020 roku. Kolejna nazywać się będzie zatem 21H1 itd. itp.

Aktualizacja 20H2 przyniesie wiele istotnych zmian, wśród których warto wymienić: odświeżone menu Start, które zaoferuje nam usprawniony wygląd uwzględniający motywy (będzie częściowo nakładać przezroczyste tło na kafelki), wbudowany na stałe Microsoft Edge oparty na Chromium, większą funkcjonalność przełącznika aplikacji Alt-Tab, który będzie teraz zawierał karty z Microsoft Edge.

Na co jeszcze możemy liczyć? Między innymi, na łatwiejszy dostęp do "Panelu Sterowania", który od teraz znajdować się będzie w ustawieniach czy pełne wsparcie dla obsługi monitorów o wysokiej częstotliwości odświeżania. Jeśli posiadacie monitor o 120 Hz odświeżaniu, to teraz będziecie mogli łatwo i szybko upewnić się, że system Windows rzeczywiście wykorzystuje pełnię mocy waszego sprzętu.

Wielu użytkowników Windows 10 z pewnością ucieszy również fakt, że za sprawą aktualizacji 20H2 domyślnie zablokowane zostaną, uporczywe momentami, powiadomienia. Natomiast użytkownicy urządzeń hybrydowych (2 w 1) będą mogli cieszyć się bardziej komfortową pracą. Windows 10 będzie teraz automatycznie przełączać się na tryb tabletu w urządzeniach 2 w 1. Co więcej, usprawniony interfejs sprawi, że łatwiej będzie go obsługiwać za pomocą dotyku.

Oczywiście, jak każda aktualizacja, 20H2 przyniesie ze sobą również mnóstwo poprawek związanych wydajnością.

