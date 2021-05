Windows 10 - te wersje właśnie utraciły wsparcie Microsoftu

System Windows 10 w wersjach 1909, 1809 i 1803 przestaje otrzymywać aktualizacje z końcem tygodnia.

Windows 10

Podczas Patch Tuesday z maja 2021, Microsoft oznajmił, że ​​niektóre wersje systemu Windows 10 nie będą już otrzymywać aktualizacji zabezpieczeń. Windows 10 Home, Pro, Pro for Workstations i Pro for Education oraz Windows Server w edycji 1909, czyli z aktualizacją z listopada 2019, utraciły właśnie dalsze aktualizacje. Koniec okresu wsparcia zbliża się również do systemu Windows 10 w wersji 1809, dla produktów: Windows 10 Enterprise Long-Term Servicing Channel 2019 (LTSC) i Windows 10 IoT Core / Enterprise 2019 LTSC. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku Windows 10 i Windows 10 Server w wersji 1803.

Firma Microsoft nie udostępniła jeszcze systemu Windows 10 21H1 głównej grupie użytkowników. We wtorek opublikowała natomiast nową kompilację (19043.985) dla Windows Insider Beta i Release Preview, zawierającą najnowsze aktualizacje zabezpieczeń. Oczekuje się jednak, że Microsoft wkrótce wyda 21H1. Jest to niewielkie wydanie i powinno być łatwe do zainstalowania dla każdego.

Microsoft Surface

Przypominając - w listopadzie Microsoft zaczął aktualizować komputery z 1903 do 1909, więc niektórzy użytkownicy wersji 1909 mogli korzystać z niej tylko przez kilka miesięcy. Windows 10 1803, 1809 i 1909 otrzymały aktualizacje we wtorek, ale firma przypomniała użytkownikom, że po 11 maja te wersje nie będą już otrzymywać poprawek. Opublikowano podobny komunikat dla wersji 1809, dodając, że będzie nadal obsługiwała wersje Enterprise G, HoloLens i LTSC dla wersji Client, Server i IoT. Aktualizacja Patch Tuesday instaluje również przeglądarkę Edge opartą na Chromium na maszynach w wersji 1803. Producent wprowadził także instalację tej wersji przeglądarki w nowszych wersjach systemu Windows 10 we wtorkowej aktualizacji z kwietnia 2021.