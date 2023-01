Windows 10 - to już jest koniec. Wkrótce nie dostanie go nikt

Choć koniec wsparcia nastąpi w 2025 roku, Microsoft już nie będzie sprzedawać nowych kluczy licencyjnych.

Windows 10 jest na rynku od 2015 roku i jest na nim zdecydowanym liderem. Pod koniec grudnia 2022 roku było to 68,01%. Jednak Microsoft wypuścił w 2021 roku jego następcę i ostro go promuje. Dlatego nie ma żadnego interesu w tym, aby nadal sprzedawała się "dziesiątka". Ogłoszon właśnie, że 31 stycznia 2023 roku przestanie sprzedawać nowe klucze licencyjne. Pozostaną tylko te przygotowane wcześniej i na tym koniec - nowych nie będzie.

Dotyczy to zarówno Windows 10 Home, jak i Pro oraz innych edycji. Co więcej - nie będzie można pobrać już obrazu systemu ze strony producenta. Łatki bezpieczeństwa będą dostarczane do 14 października 2025 roku i wówczas nastąpi ostateczny koniec tego niezwykle popularnego systemu operacyjnego. Oznacza to, że kto chce korzystać z Windows, będzie musiał przeskoczyć na Windows 11. Jednak wciąż będzie można korzystać z niewykorzystanych kluczy, jakie oferowane są na portalach sprzedażowych.

Źródło: PC World, Microsoft