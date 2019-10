Windows 10 umacnia swoją pozycję, czyli wrzesień w systemach operacyjnych

Wrzesień to umocnienie Windows 10 na pozycji lidera systemów operacyjnych. A jak się mają inne?

Jak podaje Net Applications, we wrześniu Windows 10 zyskał 1,4% (trzeci miesiąc z rządu jego udział w rynku wzrasta ponad 1%) i w chwili obecnej ma 52,4% globalnego rynku systemów operacyjnych. Wśród samych maszyn używających różnych Windowsów jest to 61% (po raz pierwszy w historii któryś system Windows ma taką dominację nad pozostałymi). Tymczasem Windows 7 stracił 2,2%, kończąc wrzesień z wynikiem 28,2%, a pomiędzy Windowsami jest to 32,8%. Utrata 2,2% rynku to drugi co do wielkości spadek w ciągu ostatnich 22 miesięcy! Zmniejsza się wspólny udział Windows 8 oraz 8.1 - straciły razem 0,7% i obecnie mają 4,1% rynku, a "w rodzinie" jest to 4,8%.

W ciągu ostatnich trzech miesięcy zwiększa się rozziew pomiędzy Windows 10 a 7. Wcześniej prognozowano, że w dniu zakończenia wsparcia (14 stycznia 2020) "siódemka" wciąż będzie mieć 30% rynku - i to się nie sprawdziło. W tej chwili ciężko powiedzieć, żeby do stycznia dotrwało te 28,2%. Niektórzy analitycy prognozują, że w w styczniu 2021 roku Windows 7 będzie mieć zaledwie 13%, a "dziesiątka" - aż 86%. W kwietniu 2014 roku, kiedy Microsoft zakończył wsparcie dla Windows XP, system ten miał 29% rynku. Już wiemy, że Windows 7 skończy nieco gorzej.

A co z innymi systemami? Mac OS X 10.14 to 4,99%, co jest spadkiem o niemal 1% w stosunku do sierpnia. Mac OS X 10.13 zakończył wrzesień z udziałem 2,45%, a więc razem te dwa systemy mają niemal 7,5% rynku. Podskoczył za to Linux - z 1,26% na 1,51%. Na końcu listy jest ChromeOS z udziałem 0,37%. Poniżej tych wyników mamy starsze systemy z udziałami liczonymi w dziesiątych częściach procenta.