Windows 10 umożliwa kontrolowanie muzyki na Androidzie

W systemie Windows 10 mamy systemową funkcję Twój telefon, umożliwiającą wykonywanie wielu czynności na smartfonie poprzez komputer. Microsoft dodał do niej możliwość zarządzania muzyką zapisaną na telefonie.

Aplikacja Twój telefon została wprowadzona wraz z aktualizacją Windows 10 Październik 2018 i od początku umożliwiała łatwy transfer plików pomiędzy komputerem/laptopem a urządzeniem, zarządzenie zdjęciami oraz połączeniami przychodzącymi, a także przesyłanie przeglądanych na telefonie stron na PC. Potem dochodziły do niej kolejne funkcjonalności, jak synchronizacja tapet, pokazywanie stanu baterii, obsługa wiadomości RCS i inne. Najnowszą nowością jest opcja zarządzania muzyką - funkcja ta wspierana jest we wszystkich telefonach wyposażonych w system Android 7 lub nowszy. Otrzymujemy tu możliwość zatrzymywania odtwarzanego utworu, wznowienia odtwarzania, przeskakiwania do kolejnej piosenki oraz obejrzenia albumu. Microsoft wprowadził w tym celu wsparcie dla aplikacji takich, jak Spotify, Pandora, Amazon Music, Google Play Music, YouTube Music, Xiami Music, Google Podcast.

Źródło: WindowsLatest

Możliwe jest także pokazywanie informacji na temat aktualnie odtwarzanego utworu, a także łatwe przeskakiwanie pomiędzy poszczególnymi źródłami muzyki. Aktualizacja aplikacji Twój telefon jest wprowadzana stopniowo, a zaczęła się wczoraj w nocy - jeśli nie będziesz mieć jej jeszcze dzisiaj, oznacza to, że pojawi się jutro lub pojutrze. I oczywiście na tym nie koniec - kolejne usprawnienia zostaną wprowadzone z biegiem czasu.

