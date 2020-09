Windows 10 - uważajcie na opcjonalne aktualizacje sterowników w Windows Update

Microsoft znów namieszał w systemie Windows 10. Tym razem problem dotyczy usług Windows Update, która może zdrowo poplątać sterowniki na waszych urządzeniach.

Jak donosi serwis Windows Latest - liczni użytkownicy zgłaszają problemy z nieodpowiednimi aktualizacjami sterowników wysyłanymi na urządzenia z systemem Windows 10. Część z nich może poważnie uprzykrzyć wam życie.

Na co musicie uważać? Przede wszystkim na opcjonalne aktualizacje sterowników, choć nie tylko. W Windows Update możecie natknąć się na wersje oprogramowania dedykowane dla programu Insider, i to nawet gdy nie jesteście w nim zarejestrowani.

Co więcej, pojawia się bug, który przywraca aktualizację sterownika w Windows Update nawet gdy już ją zainstalowaliśmy. To jednak nie wszystko, w niektórych przypadkach usługa Windows Update może również sugerować instalację starych sterowników, w tym z datą wydania w 1968 roku! Pod żadnym pozorem ich nie instalujcie.

W Windows Update możecie natknąć się na aktualizację z 1968 roku (zdj. Windows Latest)

Jeśli zatem regularnie korzystacie z Windows Update w celu instalowania opcjonalnych aktualizacji sterowników, to na jakiś czas radzimy wam się z tym wstrzymać. Jeśli jednak musicie skorzystać z tej formy aktualizacji oprogramowania, to zachowajcie ostrożność i zwracajcie dokładną uwagę, na to co instalujecie. W najlepszym wypadku stracicie najnowsze aktualizacje i będziecie musieli je pobrać od nowa.

Zobacz również:Masz MacBook'a Pro? Zrób z Touch Bara dodatkowy monitor w Windows