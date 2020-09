Windows 10 - uważajcie na zewnętrzne motywy, mogą wykradać dane

Korzystacie z zewnętrznych motywów w Windows 10? Nie mamy zatem dla was najlepszych wieści. Jak donoszą specjaliści od bezpieczeństwa, mogą one stanowić poważne zagrożenie dla naszych danych.

Zewnętrzne motywy dla Windows 10 mogą być niebezpieczne

Jimmy Bayne - specjalista od cyberbezpieczeństwa, donosi, że w ustawieniach zewnętrznych motywów dla Windows 10 znajduje się luka w systemach bezpieczeństwa, która umożliwia hakerom uzyskanie dostępu do naszych danych logowania.

Zdaniem Bayne'a, przestępcy najczęściej sami tworzą specjalne, zainfekowane złośliwym oprogramowaniem motywy, a następnie udostępniają je w sieci. Po zainstalowaniu danego motywu, ten będzie mógł przekierować nas na konkretną stronę, gdzie poproszeni zostaniemy o wpisanie danych logowania. Jeśli damy się nabrać, to cyberprzestępca uzyska dostęp do drogocennych dla nas informacji.

Choć Microsoft został już poinformowany o błędzie, to nie został on jeszcze naprawiony. Co więcej, możliwe że na odpowiednią aktualizację będziemy musieli "trochę" poczekać bowiem luka bezpieczeństwa jest powiązana z "funkcją" motywów, co oznacza, że jej usunięcie jest nieco bardziej skomplikowane.

Póki co, jak radzi Jimmy Bayne, pozostaje nam unikanie plików typu: .theme, .themepack i .desktopthemepackfile.

