Windows 10 wersja 1709 - wsparcie dłuższe o pół roku

Microsoft zdecydował się na przedłużenie wsparcia dla osób używających Windows 10 w wersji 1907. Dlaczego?

Windows 10 wersja 1709 ukazał się w październiku 2017 roku zarówno dla edycji Home oraz Pro. Zazwyczaj wsparcie dla każdej większej edycji wynosi 18 miesięcy, jednak tym razem wydłużono je aż do trzydziestu. Oznacza to, że osoby, które od jego wydania nie zdecydowały się na aktualizację, mogą spokojnie używać tej wersji do 13 października 2020 roku. Jak tłumaczy to Microsoft? Przyznam, że dziwnie. Wspomina co prawda, że domagali się tego sami użytkownicy, ale za główną przyczynę podaje... koronawirusa. Nie bezpośrednio, ale na stronie producenta możemy przeczytać, że mamy teraz takie czasy, w których wielu ludzi przeniesiono do pracy zdalnej, podobnie sprawa ma się z uczniami. I aby nie przeszkadzać im w codziennym używaniu systemu, będzie mieć on przedłużone wsparcie. Pierwotnie miało zostać zakończone 14 kwietnia.

A co z bezpieczeństwem? Tu nic się nie zmieni i nadal łatki będą dostarczane wszystkimi możliwymi kanałami, a więc via Windows Update, Windows Server Update Services oraz Microsoft Update Catalog. Dla firm, które jeszcze tego nie zrobiły, Microsoft sugeruje przejście na Windows Update for Business, dzięki czemu będą dostawać łatki szybciej. Wypada mieć nadzieję, że podczas aktualizacji bezpieczeństwa nie dojdzie do tego, co miało miejsce przy aktualizacji KB4551762 .

Źródło: Microsoft