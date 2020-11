Windows 10 z kolejnymi problemami. Radzimy jak sobie z nimi poradzić

Użytkownicy Windows 10 niemal nieustannie muszą się mierzyć z trudnościami i awariami. Po ostatniej aktualizacji pojawiły się dwa kolejne problemy.

Październikowa aktualizacja Windows 10 wciąż daje o sobie znać. W czasie gdy Microsoft stara się uporać z największymi problemami, jak choćby z tymi powiązanym z Eksploratorem plików i "niebieskim ekranem śmierci", pojawiają się kolejne, które trapią użytkowników systemu operacyjnego od amerykańskiego producenta.

Część użytkowników narzeka, że po ostatniej aktualizacji systemu nie są oni w stanie aktualizować swoich produktów Office. Co więcej, pojawiły się problemy z autoryzacją certyfikatów podczas aktualizacji systemu za pomocą ISO bądź innych zewnętrznych narzędzi.

Windows 10 - jak poradzić sobie z problemami z Office?

Przedstawiciele Microsoftu potwierdzili, że są świadomi zaistniałych problemów i starają się jak najszybciej opracować stosowne poprawki. Zanim jednak trafią one na serwery, David James - inżynier Microsoftu, radzi abyśmy unikali październikowej aktualizacji. Jednak jeśli powyższe problemy już się u nas pojawiły, to najlepiej - odinstalować poprawkę i zaktualizować produkty pakietu Office w systemie bez aktualizacji, a następnie ponownie zainstalować październikowy update Windows 10.

Co z osobami, które narzekają na problemy z certyfikatami i przez to mają problemy z uzyskiwaniem dostępu do niektórych funkcji, aplikacji, usług lub witryn? Cóż, tutaj Microsoft nie ma dla nas szybkiego rozwiązania i póki co radzi jedynie unikać aktualizacji systemu operacyjnego za pomocą dysków USB, dysków DVD, plików ISO itp. Na bardziej konkretne rozwiązania musimy czekać do czasu debiutu kolejnych poprawek.

Zobacz również: Jak wyciszyć wszystkich w Microsoft Teams?