Windows 10 z kolejnymi problemami przez ostatnie aktualizacje

Wszyscy mieli nadzieję, że aktualizacja Windows 10 ulepszy system operacyjny. Jak się jednak okazuje, użytkownicy - i sam Microsoft - wykrywają cały czas nowe bugi oraz problemy.

Podzieliłem się dzisiaj z kolegami z redakcji spostrzeżeniem, że historia bugów i problemów z Windows 10 zaczyna przypominać "Modę na sukces" czy innego serialowego tasiemca. Praktycznie codziennie pojawiają się kolejne doniesienia o kłopotach, jakie przynosi wprowadzenie aktualizacji Maj 2010 oraz następujących po niej łatek bezpieczeństwa. Jak wiemy do tej pory, oprogramowanie "gryzie się" z pamięciami Intel Optane, oprogramowaniem antywirusowym Avast, wieloma drukarkami, uniemożliwia odinstalowywanie aplikacji, przy niektórych sterownikach Nvidia pokazuje się "ekran śmierci", jest też parę innych spraw, z których Microsoft nie ma powodu do dumy (tutaj szerzej na ten temat).

A co dzisiaj na temat? Pierwsze doniesienie dotyczy przeglądarki.... Chrome. Po wprowadzeniu aktualizacji Maj 2020 niektórzy użytkownicy zaobserwowali problem z działaniem mechanizmów logowania na konto Google oraz uwierzytelnianiem. A konkretnie - gdy zalogowany użytkownik zamknie przeglądarkę, a następnie zrestartuje system, zostaje automatycznie wylogowany. Ponadto zostają zapomniane wszystkich hasła na stronach internetowych. U innych osób pojawiają się problemy dotyczące synchronizacji Chrome pomiędzy różnymi urządzeniami, zaś w ekstremalnych przypadkach aktualizacja... usuwa wtyczki i rozszerzenia z przeglądarki.

Windows 10 Maj 2020 u niektórych użytkowników zakończył się spontanicznym przechodzeniem interfejsu w tryb tableta. I w dodatku robi to w sposób dziwny - pomiędzy folderami a ikonkami pozostaje nieprzewidziane, dodatkowe miejsce. Co ciekawe, jeden z użytkowników systemu, który zgłosił błąd na firmy Microsoftu, podaje, że nie może wyjść z trybu tableta nawet, gdy jest podłączona myszka i klawiatura.

Co dalej? Powracają problemy ze sterownikami - wbudowany w system mechanizm aktualizacyjny ma sprawia, że zostaną pobierane i wykrywane nowe sterowniki dla wszystkich podzespołów maszyny. Jednak niespodziewanie dla wielu osób system zaczął wyszukiwać i instalować te same sterowniki, które już były zainstalowane w systemie, pobierając je z Microsoft Store. Co zabawne - w niektórych przypadkach pobiera... starsze sterowniki.

Na razie to tyle. Niestety, mam przeczucie, że na tym nie koniec. Dlatego polecam zapoznanie się z tekstem "Jak NIE instalować aktualizacji Windows 10 Maj 2020?"