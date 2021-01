Windows 10 z łatwiejszym odzyskiwaniem skasowanych plików

Windows File Recovery to narzędzie Microsoftu, które umożliwia odzyskanie skasowanych plików. Nie jest ono łatwe w obsłudze - jednak ma się to zmienić.

Przypadkowe skasowanie plików to nic przyjemnego - na szczęście istnieją programy do odzyskiwania danych, które mogą pomóc w ich przywróceniu. Niestety, w większości z nich najważniejsze funkcje są płatne. W ubiegłym roku Microsoft umieścił w swoim sklepie Windows File Recovery - aplikację służącą do odzyskiwania skasowanych danych. Pozwala ona odzyskać nawet na pliki, które zostały usunięte z kosza. Jest jednak pewien minus - obsługuje się ją wyłącznie z linii komend, co dla większości użytkowników jest na tyle niewygodne, że nie korzystają oni z tego rozwiązania. Microsoft zdał sobie z tego sprawę i obiecuje, że zostanie znacznie ulepszona jeszcze w tym roku.

Jako pierwsi nową wersję otrzymają uczestnicy programu Windows Insider. Przyniesie ona oprócz łatwiejszej obsługi dwa nowe tryby - "zwykły" oraz "rozszerzony". Pierwszy umożliwi skanowanie partycji z systemem plików NTFS, a następnie znalezienie i odzyskanie skasowanych plików. Nie jest to jednak metoda stuprocentowo skuteczna - jeśli pliki zostały nadpisane, odzyskanie pliku nie będzie możliwe. Tryb "rozszerzony" ma z kolei umożliwiać osiągnięcie tego rezultatu nie tylko na nadpisanych plikach, ale nawet w sytuacji, gdy dysk jest uszkodzony! Aplikacja będzie działać z wszystkim wersjami Windows 10 od 2004 wzwyż. Do powszechnej dystrybucji trafi jeszcze w pierwszej połowie tego roku.

Źródło: Windows Latest