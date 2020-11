Windows 10 z obsługą kilku aplikacji z Androida jednocześnie

Mało kto wie, że Windows 10 w połączeniu ze smartfonami Samsunga pozwala na otwieranie aplikacji z Androida. Teraz nie musimy już ograniczać się do zaledwie jednego programu.

Microsoft od kilku lat rozwija integrację systemu operacyjnego Windows 10 z telefonami komórkowymi. Aplikacja Twój Telefon z miesiąca na miesiąc jest coraz bardziej użyteczna, a przekonać się o tym mogą głównie posiadacze smartfonów Samsunga.

Aplikacje z Androida na Windows 10 Źródło: windows latest

Koreańczycy od 2017 roku blisko współpracują z Microsoftem. Gigant z Redmond nie posiada już w ofercie własnych telefonów, ale rekomenduje zakup smartfonów Galaxy. Dzięki kooperacji posiadacze większości nowych Samsungów mają dostęp do dodatkowych opcji, które są niedostępne dla posiadaczy innych urządzeń z Androidem.

Microsoft od pewnego czasu pozwala na uruchamianie aplikacji z Androida na ekranie komputera z systemem operacyjnym Windows 10. W rzeczywistości rozwiązanie to jest czymś więcej, niż samym streamingiem obrazu ze smartfona na komputer. Użytkownicy otrzymują bowiem dostęp do interfejsów API systemu Windows i mogą obsługiwać aplikacje w sposób natywny. Mowa o ich integracji z Windowsem 10.

Inżynierowie z Redmond obiecali w sierpniu, że zniosą ograniczenie umożliwiające otworzenie zaledwie jednej aplikacji w tym samym czasie.

Użytkownicy systemu operacyjnego Windows 10 posiadający kompatybilne smartfony Samsunga otrzymali już możliwość uruchomienia kilku aplikacji na Androida w tym samym czasie. Oznacza to, ze korzystając z komputera możesz odpalić aplikacje takie, jak WhatsApp, Telegram, wiadomości czy telefon w tym samym czasie.

Obecnie z rozwiązanie tego skorzystają użytkownicy systemu Windows 10 w wersji Insider (kanały Release Preview, Beta oraz Dev).

Funkcja działa na wielu smartfonach Samsunga z Androidem 9.0 Pie lub nowszym. Poniżej pełna lista.

Lista kompatybilnych smartfonów Źródło: windows latest

Istnieje również możliwość przypinania aplikacji do Menu Start oraz paska zadań. Oznacza to, że ich uruchomienie nie będzie wymagało wcześniejszego udania się do aplikacji Twój Telefon.

W przyszłym roku podobną funkcję otrzymają smartfony innych producentów.

Źródło: windowslatest.com