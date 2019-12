Windows 10 z pendrive'a - jak przygotować i zainstalować

Instalacja systemu Windows to bardzo prosta sprawa. Bierzemy płytę, wkładamy ją do napędu i… zaraz, moment – jak to płytę? Dzisiaj napęd płyt jest niemal niespotykany w laptopach i coraz rzadziej widujemy go w komputerach stacjonarnych. Więc jak zainstalować Windowsa? Bardzo prosto, za pomocą pendrive’a. To wygodne rozwiązanie, a przy okazji przydatne również w przypadku awarii komputera. Sprawdźmy więc, jak zainstalować Windowsa prosto z pendrive’a.

Czy masz już Windowsa 10?

Zanim zaczniemy procedurę zacznijmy od podstawowe czynności – zakupu Windowsa 10. A w zasadzie klucza produktu. Możemy to zrobić w sklepie stacjonarnym lub internetowym. Bywa też tak, że nasz kupiony komputer już Windowsa posiada. Jeśli z jakiś powodów musimy go zainstalować na nowo, to możemy skorzystać z tego samego klucza. Najczęściej znajduje się on na nalepce z logo Windowsa na obudowie komputera, albo też w przypadku laptopów klucz często jest naklejany na pudełko lub znajduje się wewnątrz opakowania na specjalnym wydruku.

Warto pamiętać, że do samej instalacji Windowsa klucz nie jest potrzebny, a prośbę o jego podanie można pominąć i wprowadzić dopiero po zainstalowaniu systemu.

Pobieramy obraz systemu i przygotowujemy pendrive'a

Windowsa 10 możemy bez problemu pobrać ze strony internetowej Microsoftu. Posłuży nam do tego narzędzie Media Cretion Tool, które pobierzemy pod tym adresem.

Po uruchomieniu go i zaakceptowaniu licencji użytkownika, kreator praktycznie sam poprowadzi nas przez cały proces. Na początku wybieramy opcję Utwórz nośnik instalacyjny.

W kolejnym kroku należy wybrać język oraz typ systemu. Jeśli nie potrzebujemy innego, oczywiście wybieramy język polski, a typ systemu (architektura) zależy od naszego komputera. Jeśli nie jest to sprzęt mający 6, 8 lub więcej lat, to śmiało wybieramy wersję 64-bitową. Domyślnie kreator wybiera opcje dopasowane do komputera, na którym go uruchamiamy.

Następnie aplikacja sama pobierze najnowszą dostępną wersję systemu Windows 10 wraz z niezbędnymi aktualizacjami i umieści ją na nośniku. W kolejnym oknie wybieramy Dysk flash USB. Tutaj możemy też wybrać opcję nagrania Windowsa na płycie, jeśli mamy taką potrzebę oraz możliwość.

Krok ostatni to wybór z listy naszego pendrive’a. Zazwyczaj podstawia się on domyślnie, o ile jest podłączony do portu USB komputera.

Do instalacji niezbędny jest pendrive o pojemności co najmniej 8 GB. Z doświadczenia jednak mogę powiedzieć, że nawet jeśli jego pojemność będzie mniejsza i wyniesie np. 7,3 lub 7,5 GB, to nie będzie to stanowić najmniejszego problemu. Sam system zajmuje ok 3,5 GB, ale potrzebuje mieć nieco zapasu wolnego miejsca.

Uruchomienie instalacji

Aby rozpocząć instalację najczęściej wystarczy podłączyć nasz pendrive do portu USB i ponownie uruchomić komputer. Instalacja zazwyczaj powinna wystartować automatycznie, a sam proces jest banalnie prosty. Wystarczy czytać i wykonywać polecenia wyświetlane na ekranie.

Jeśli jednak proces instalacji nie uruchomi się automatycznie, to sytuacja minimalnie zaczyna się komplikować. Konieczna będzie zmiana kolejności bootowania w BIOS-ie, ale uwierzcie mi, robi się to znacznie prościej niż się nazywa.

Aby uruchomić BIOS należy w momencie, kiedy tylko komputer się uruchomi wcisnąć konkretny przycisk na klawiaturze. Jaki? To często podpowie nam ekran z logo producenta płyty głównej lub laptopa wyświetlany w momencie uruchamiania komputera. Powinien być wtedy widoczny napis Press XXX to enter setup, gdzie XXX to nazwa klawisza. Jeśli z różnych powodów czegoś takiego nie widzimy, trzeba próbować. Uniwersalnym guzikiem, najczęściej używanym jest klawisz Del. Więc uruchamiamy komputer z wciśniętym klawiszem Del (można go też wciskać pulsacyjnie), aż nie pojawi nam się, na pierwszy rzut oka, dziwnie wyglądające okno BIOS-u. Jeśli Del nie działa, próbujemy to samo z klawiszem – F8, F10 lub F12. Nie musimy bać się dalszego, ponownego uruchamiania komputera i kolejnych prób, na pewno nic w ten sposób nie zepsujemy. Aby na potrzeby tego tekstu uruchomić BIOS w laptopie HP uruchamiałem go ponownie sześć razy (zadziałał klawisze F10).

W przypadku klasycznego BIOS-u będziemy się po nim poruszać za pomocą strzałek na klawiaturze i zatwierdzać wszystko Enterem. Jeśli na ekranie widoczny jest kursor myszy, to znaczy że mamy w komputerze UEFI, nazwijmy go umownie nowszą wersję BIOS-u i tutaj już opcje możemy wybierać myszką. Mając odrobinę szczęścia możemy też trafić na interfejs w polskim języku.

Teraz naszym zadaniem będzie odnalezienie opcji Boot. Samym poruszaniem się po BIOS-ie nic nie zepsujemy, możemy spokojnie klikać. Jeśli już trafimy w odpowiednie miejsce, będziemy widzieć listę z pozycjami takimi jak – Hard Drive, USB, CD/DVD, USB Hard Disk… Naszym zadaniem jest zmiana kolejności tak, aby na samej górze pojawił się nasz pendrive. Najczęściej jest to pozycja zawierająca USB Flash (lub USB Flash Disk, USB Flash Drive, USB oraz seria cyfr i liczb, albo też nazwa pendrive'a typu Kingston USB...). Przechodzimy więc strzałkami do pierwszej pozycji na liście, wciskamy Enter, wybieramy nasz USB Flash i zatwierdzamy Enterem. Kolejność pozostałych pozycji na liście może wtedy zmienić się automatycznie.

Lista pozycji do wyboru może wyglądać naprawdę różnie:

Aby wyjść z BIOS-u przechodzimy do ostatniej zakładki Exit, wybieramy opcję Save changes and exit i potwierdzamy wybór (Yes).

Co właśnie zrobiliśmy? Komputer automatycznie po uruchomieniu szuka systemu operacyjnego. Domyślnie szuka go na dysku twardym. Jeśli go tam nie ma, to automatycznie szuka go w kolejnych miejscach (pozycjach ze wspomnianej wyżej listy Boot). Ale jeśli np. system na dysku twardym jest uszkodzony to komputer się nie uruchomi. To co zrobiliśmy, to zmiana kolejności szukania. Komputer w pierwszej kolejności zacznie szukać systemu na pendrivie i znajdzie tam przygotowany przez nas instalator systemu.

Instalacja systemu Windows 10

Teraz mamy już z górki. Komputer automatycznie uruchomi instalator systemu i tutaj już stosujemy się do poleceń widocznych na ekranie. Będziemy musieli wybrać m.in. język oraz wprowadzić kilka ustawień np. dotyczących reklam, czy lokalizacji GPS. Robimy to według własnych preferencji. Cały proces zazwyczaj trwa ok 40 minut. Po instalacji wyjmujemy nasz pendrive. W przeciwnym wypadku po kolejnym uruchomieniu komputera znowu automatycznie uruchomi się instalator Windowsa.

Bardzo rzadko, ale jednak, instalacja może się zatrzymywać i na ekranie pojawi się błąd. Restartujemy wtedy komputer, a instalacja zacznie się od początku. Jeśli nadal błąd będzie się pojawiać, to w zdecydowanej większości przypadków coś nie tak poszło w trakcie tworzenia pendrive’a z instalatorem. Należy wtedy ponownie uruchomić na innym komputerze Media Creation Tool i na nowo nagrać Windowsa na pendrive. Niekoniecznie inny, możemy użyć tego samego pendrive’a.