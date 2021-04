Windows 10 znajduje się już na 1,3 mld urządzeń

Microsoft pochwalił się najnowszymi statystykami. A przypomnę, że dopiero rok temu udało mu się osiągnąć cel, jaki wyznaczył sobie w 2015 roku.

A jaki to był cel i dlaczego powstał? Otóż chodzi o Windows 10. Najpopularniejszy obecnie system operacyjny świata debiutował w sytuacji, gdy na rynku dominował Windows 7, zaś Windows 8.1 mało kto lubił. Celem Microsoftu było wprowadzenie "dziesiątki" na miliard urządzeń. Udało się to osiągnąć w ubiegłym roku. Pomogła w tym nieco pandemia Covid-19, poprzez którą wzrosło zapotrzebowanie na komputery i laptopy. A jak wiadomo - nowe mają Windows 10 na pokładzie.

Kolejny czynnik wpływający na adaptację Windows 10 to zakończenie wsparcia dla Windows 7. Wiele firm zdecydowało się na migrację na Windows 10, nie chcąc płacić za przedłużone - które i tak jest dostępne tylko do przyszłego roku. Aczkolwiek osiągnięcie zakładanego miliarda urządzeń nastąpiło znacznie później, niż zakładał Microsoft - który planował ten moment na rok 2018. W trakcie tych pięciu lata (2015-2020) robił wszystko, aby skłonić użytkowników i firmy do przejścia na Win10, aczkolwiek skutecznie antyreklamował go nieudanymi aktualizacjami.

Rok po osiągnięciu miliarda urządzeń doszło do statystyk kolejne 300 milionów. Microsoft dodał także, że z Teams korzysta codziennie 145 mln użytkowników, Office 365 to 300 mln osób, a Microsoft 365 dla osób prywatnych - 50 mln.

Źródło: Neowin