Windows 10 zyska nowe funkcje multitasking

Firma Microsoft wraz z aktualizacją Sun Valley 21H2 zamierza wprowadzić nie tylko zmiany wyglądu systemu Windows 10, ale również nowe funkcje. Czego nowego możemy się spodziewać?

Jak się okazuje, aktualizacja o nazwie Sun Valley, czyli inaczej 21H2 wprowadzi więcej zmian niż mogliśmy się tego spodziewać. Przedstawiciele firmy Microsoft za jej pomocą mieli głównie wprowadzić nowy design systemu, a wszystkie szczegóły dotyczące zmiany wyglądu Windows 10 możecie prześledzić w naszym artykule, tutaj. Jednak według najnowszych informacji, aktualizacja będzie zawierała dodatkowe funkcje. Firma Microsoft postanowiła w końcu wprowadzić pomocne rozszerzenia dla użytkowników korzystających z wielu monitorów na raz i nie tylko.

Przede wszystkim nowe funkcje mają usprawnić prace z wieloma oknami i ułatwić tzw. multitasking. Pierwsza z nich ma się uaktywniać, gdy przesuniemy okno aplikacji do rogu ekranu. Wtedy system ma automatycznie dopasowywać rozmiary okien w taki sposób, by idealnie pasowały, dzięki czemu będzie można w łatwy sposób korzystać z wielu programów jednocześnie. Oczywiście, już teraz jest możliwe dopasowanie tym sposobem dwóch okien, ale firma Microsoft idzie o krok dalej, bo pozwoli na rozmieszczenie nawet kilku aplikacji na jednym ekranie. Kolejna funkcja ma być niezależną aplikacją, która będzie wyświetlać zakładki przeglądarki Microsoft Edge. Ponadto przedstawiciele testują nowy przycisk o nazwie "Oddal od krawędzi ekranu", jednak obecnie nie jest jasne jak dokładnie będzie on działał.

Jak pisaliśmy na początku, firma Microsoft ma zamiar zrobić także ukłon w stronę osób korzystających z wielu monitorów na raz. Do tej pory koniecznością było, żeby każdy z ekranów miał ten sam wirtualny pulpit dla obu wyświetlaczy. Od aktualizacji ma już być inaczej, bo firma Microsoft planuje wprowadzenie nowej funkcji, która pozwoli mieć oddzielne wirtualne pulpity dla każdego monitora. Dodatkowo aktualizacja Sun Valley sprawi, że funkcja "Aero Shake", która pozwala ona zminimalizować niepotrzebne otwarte karty stanie się opcjonalna i będzie konieczne włączenie jej z poziomu ustawień. Jest ona bardzo pomocna szczególnie dla tych, co pracują na wielu kartach przeglądarki jednocześnie.

Nie ma jeszcze dokładnej daty aktualizacji, jednak według plotek możemy się jej spodziewać na przełomie października i listopada 2021 roku.