Windows 10X Emulator dostępny dla wszystkich chętnych

Miesiąc temu Microsoft pokazał światu Windows 10X Emulator. Wywołał on spore zainteresowanie, a dziś ukazała się jego nowa edycja. Jest dostępna dla wszystkich.

Windows 10X to nic innego, jak "odchudzony" system Windows 10. Wzbudził natychmiastowe zainteresowanie, ponieważ obiecuje płynne i szybkie działanie, a przede wszystkim aktualizacje w czasie krótszym, niż 90 sekund. Dzisiaj Microsoft wypuścił nowy emulator systemu, oznaczony numerem 19578. Przynosi on funkcje, których nie było w poprzedniej edycji. Co jednak równie ważne, to fakt, że nie trzeba być uczestnikiem programu Windows Insider, aby wykorzystać dawane przez system możliwości. Poprzednio potrzebne było konto oraz korzystanie z "szybkiego kręgu aktualizacji". Producent podaje, że do uruchomienia emulatora niezbędna jest stabilna, 64-bitowa edycja Windows 10 w wersji co najmniej 17763.0.

Skąd zatem można pobrać Windows 10X? Znajduje się on w Microsoft Store. Jak wspomniałem, pojawiają się tu nowe funkcje. Jakie? Przede wszystkim całkowicie nowy Eksplorator Plików, a także integracja z OneDrive. Pełna lista zmian została zamieszczona na tej witrynie (w języku angielskim).

