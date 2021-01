Windows 10X działa już na Lumii, Apple M1 i Surface Go

Jeden z deweloperów pokazał, jak Windows 10X działa na kilku urządzeniach mobilnych. Inny z kolei zademonstrował pracę systemu na Surface Go.

Na początku stycznia Windows 10X wyciekł do sieci, pozwalając wszystkim chętnym na sprawdzenie, jak prezentuje się system w praktyce. Zwracały uwagę zwłaszcza nowe menu Start oraz Centrum Akcji. Wielu deweloperów wykorzystało ten build do sprawdzenia, jak Windows 10X zadziała na urządzeniach mobilnych - smartfonach oraz laptopach. Jeden z nich, podpisujący się na Twitterze jako Ben, wykorzystał wirtualizację QEMU do uruchomienia systemu na maszynie z Apple MacBook z Apple M1. I jak donosi - sprawuje się on na niej świetnie, choć nie był przeznaczony dla takiego sprzętu. Microsoft projektując system planował jego wykorzystanie na urządzeniach z procesorami marki Intel. Ponadto wykorzystał port, umożliwiający odpalenie systemu na telefonie Lumia 950 XL, na którym oryginalnie znajdował się mobilny Windows.

Inny użytkownik Twittera był w stanie zainstalować Windows 10X na Surface Go - tu jednak pojawiły się pewne ograniczenia i problemy ze sterownikami, obsługą dotykiem oraz wykorzystaniem Wi-fi. W przypadkach obu deweloperów proces instalacji systemu był niezwykle skomplikowany i wymagał wprowadzania ustawień zarówno we wierszu poleceń, jak i w PowerShell. Wiemy dzięki nim, że jak na razie w tej wczesnej wersji systemu używana jest technologia VAIL, która pozwala na uruchamianie aplikacji Win32.

Przypomnę, że Microsoft po raz pierwszy pokazał Windows 10X na swoim urządzeniu Surface Neo, które według pierwotnych planów miało zadebiutować w grudniu ubiegłego roku. Aktualnie termin premiery został przesunięty na rok 2022, a Windows 10X zmieniło status z systemu na urządzenia z dwoma wyświetlaczami na system dla system dla wszystkich.

Źródło: WindowsLatest