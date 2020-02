Windows 10X - lepszy od Windows 10?

Microsoft zaprezentował Windows 10X jako rozwiązanie dedykowane urządzeniom z dwoma wyświetlaczami. Jednak gdy pozna się ten system bliżej, może on obiecywać lepsze działanie, niż zwykły Windows 10.

Windows 10X to edycja Windows 10, zoptymalizowana pod kątem urządzeń Microsoftu takich, jak Surface Neo oraz podobnych - od innych firm. Producent pokazał we wtorek działający emulator - system okazuje się zaskakująco pomocny, gdy potrzebne jest szybkie, płynne działanie. Przy okazji poinformowano o kilku rozwiązaniach, których nie ma w normalnym Windowsie. Przede wszystkim - mechanizm aktualizacji, czyli Windows Update. Wprowadzanie nowych elementów do systemu ma zajmować góra 90 sekund. To nieporównywalnie mniej, niż w "dziesiątce", która potrafi czasem wprowadzać nowości przez 1,5 godziny.

W interfejsie nowego systemu pojawia się odpowiednik "szuflady aplikacji", znanej ze smartfonów. Przycisk Start został przesunięty na środek, a rozmieszczenie ikonek zostało zapożyczone z systemów mobilnych. Windows 10X jest przystosowany do urządzeń działających w pięciu trybach: laptopa, książki, tableta, podwójnego tableta oraz namiotu.

Gdy podłączy się klawiaturę do Surface Neo, pozostaje niewielka przestrzeń, na której system wyświetla Wonder bar - jest to miejsce dla dodatkowych treści, sugerowanych emotek, GIF-ów oraz podobnych elementów. Kojarzy się to ze znanym z iPada rozwiązaniem Touch Bar, ale tu przestrzeń jest większa. Ponadto Windows 10X automatycznie potrafi rozdzielić treści na dwa wyświetlacze, co przy pracy z dwoma monitorami zwalnia użytkownika z ręcznego ustawiania takiego podziału. Ponadto system pozwala na instalacje tylko zaufanych aplikacji, a to zdaniem Microsoftu eliminuje konieczność instalacji oprogramowania antywirusowego. Ma on trzy kontenery, obsługujące aplikacje UWP, MSIX oraz Win32.

Windows 10X zapowiada się na bardzo ciekawe rozwiązanie - lżejsze, szybsze i praktyczniejsze, niż Windows 10. Być może w przyszłości Microsoft wprowadzi znajdujące się w nim rozwiązania do głównej linii, dzięki czemu używanie Windows 10 stanie się bardziej komfortowe.