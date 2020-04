Windows 10X może mieć wsparcie dla monitorów

Microsoft nie planuje wypuścić stabilnej wersji Windows10X prędzej, niż w 2021 roku, więc ma sporo czasu na udoskonalenie swojego produktu. Przypomnę, że jest on dedykowany urządzeniom z dwoma ekranami, jak Surface Neo, a kusi lekkością, szybkością działania oraz aktualizacjami, które mają być wprowadzane w momencie uruchamiania maszyny i zajmować dosłownie kilka sekund. Microsoft udostępnił emulator tego systemu, dzięki czemu możemy podglądać, jakie nowe funkcje są do niego wprowadzane. Najnowsze rozwiązanie zostało wypatrzone przez jednego z użytkowników Twittera, który podzielił się z nami swoim spostrzeżeniem.

Microsoft Emulator (used for 10X at the moment) supports a larger device, much bigger but also single screen. This might come out soon I guess? pic.twitter.com/cprO5WNit9