Windows 10X - można instalować na każdym sprzęcie

Microsoft po raz pierwszy wspomniał o Windows 10X w październiku ub. roku, ale dopiero w mijającym tygodniu dowiedzieliśmy się więcej na temat tego systemu. I dla wielu osób wygląda on na system lepszy od Windows 10. Jest dedykowany urządzeniom z dwoma wyświetlaczami, a jego możliwości Microsoft pokazał za pomocą emulatora, który został udostępniony deweloperom. Jeden z nich, Steve Troughton-Smith, postanowił sprawdzić, czy będzie on działać na urządzeniu normalnym, bez dwóch ekranów. I jak się okazało - odniósł sukces, a zainstalował go poprzez wirtualną maszynę w Hyper-V VM.

Finally getting my drivers injected to the Surface Go, so I have accelerated video and touch on Windows 10X. No WiFi as of yet. This is probably the smoothest this device has ever run an OS lol pic.twitter.com/5TfNbmYenP