Windows 10X obsłuży aplikacje Win32

Interesująco zapowiadający się system Windows 10X ma wspierać wszystkie rodzaje aplikacji - dzisiaj potwierdzono, że będzie można na nim uruchamiać Win32.

Według wcześniejszych zapowiedzi, Windows 10X ma obsługiwać głownie aplikacje ze sklepu Windows Store. Z tego, co wiemy po najnowszych doniesieniach, system obsłuży aplikacje webowe, UWP oraz Win32. Każdy z nich będzie mieć swój osobny kontener, co ma ochronić system przed potencjalnymi problemami z działaniem danej aplikacji oraz ewentualnymi szkodnikami. Uruchamianie aplikacji w kontenerze daje jej ponadto dostęp do większej ilości zasobów, rejestru oraz odpowiednich sterowników. Kontener Win32 będzie zawierać wsparcie dla nowego kodu Win32, co oznacza, że będzie można uruchamiać starsze progamy i gry.

Jak donoszą źródła, Microsoft pracuje w tej chwili nad tym, aby aplikacje Win32 pracowały optymalnie - na razie ich działanie pozostawia sporo do życzenia. To pozytywna wiadomość, ponieważ oznacza, że nie czeka nas powtórka ze średnio udanych (łagodnie mówiąc) Windows RT czy Windows 10 Mobile. Jednak na razie używanie Windows 10X to pieśń przyszłości - system ma zostać udostępniony dopiero w przyszłym roku. Z pewnością do tego czasu pojawią się kolejne usprawnienia.

Źródło: WindowsLatest