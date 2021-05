Windows 10X oficjalnie zlikwidowany. Szkoda

Niestety - odchudzony Windows ostatecznie nie pojawi się na rynku. Microsoft ogłosił swoją oficjalną decyzję.

Windows 10X zapowiadał się na obiecujące poszerzenie istniejącej rodziny systemów operacyjnych Windows, a pierwsze informacje na jego temat pokazywały sprawny, szybki i bardzo elastyczny produkt. Był już niemal gotowy pod koniec grudnia, ale przez pandemię przesunięto termin debiutu na bieżący rok, zaś niedawno pojawiła się informacja o kolejnej zmianie daty - na rok 2022. Teraz okazuje się, że to koniec. Rozwiązania przygotowane dla 10X wejdą do zwykłego Windows 10. I tyle.

Jak podaje Microsoft, decyzja została podjęta na podstawie reakcji użytkowników, którzy mieli dostęp do systemu. John Cable, wiceprezes działu ds. oprogramowania, napisał na firmowym blogu, że technologie zastosowane w Windows 10X okazały się na tyle praktyczne i uniwersalne, że zdecydowano o ich zaimplementowaniu w kolejnych aktualizacjach Windows 10 zamiast budowania na ich podstawie osobnej edycji systemu. Pojawią się również w innych usługach Microsoftu. Niektóre są już dostępne dla uczestników programu Windows Insider - jak nowa technologia kontenerów aplikacji czy obsługa klawiatury dotykowej.

No cóż, szkoda. Wszystko wskazuje na to, że alternatywy dla Windowsa 10 nie będzie. Przypomnę, że edycja 10X została zapowiedziana w 2019 roku i miał być to system stworzony specjalnie dla Surface Neo. Neo również się nie pojawił, a Microsoft zmieniał koncepcje dotyczące systemu. Początkowo miał być dla urządzeń z dwoma wyświetlaczami, potem dla wszystkich, jako następca Windows 10 S i rywal Chromebooków. Ponieważ elementy przygotowane dla Windows 10 X pojawią się w aktualizacji Sun Valley (21H2), więc aby je zobaczyć i skorzystać z nich w praktyce, musimy czekać do jesieni.